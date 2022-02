Wahl zur "Miss Germany" 2022: Diese Stars sitzen in der Jury

Bei der diesjährigen Wahl zur "Miss Germany" wird einmal mehr eine Vielzahl von Promis in der Jury sitzen. Mit dabei sind unter anderem Frauke Ludowig und Laura Wontorra.

Am 19. Februar wird die diesjährige "Miss Germany" gewählt. Im Finale in der Europa-Park Arena in Rust werden die zehn letzten verbliebenen Kandidatinnen von "einer Jury aus fachkundigen Persönlichkeiten" unter die Lupe genommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf den Jury-Stühlen Platz nehmen werden demnach RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (58), Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53), Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken (30), Moderatorin Laura Wontorra (32), die Unternehmerinnen und Bloggerinnen Karo Kauer und Paola Maria, Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66) sowie Miss-Germany-Unternehmenssprecherin Jil Andert.

Livestream auf Twitch

Moderiert wird die Show dieses Jahr von Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (30). Die deutsche Sängerin Leony (24) wird die Veranstaltung musikalisch untermalen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können die Veranstaltung am 19. Februar ab 18 Uhr in einem Livestream auf Twitch verfolgen. Vorab wird dort eine Warm-up-Show zu sehen sein, die Hauptshow beginnt ab 20:45 Uhr.