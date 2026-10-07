Während Carl Gustaf auf dem Weg nach München ist: Schüsse vor Stockholmer Königsschloss

Ein bewaffneter Mann sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz vor dem Stockholmer Schloss. Die Polizei gab gezielte Schüsse ab und verletzte den Angreifer schwer. Er wurde vorläufig festgenommen. Den Terminkalender der Königsfamilie dürfte der Vorfall nicht beeinträchtigen.

Ein Vorfall vor dem Königlichen Schloss in Stockholm hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte schossen auf einen bewaffneten Mann, der sich aggressiv verhielt. Inzwischen wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Mutßmaßlicher Täter von der Polizei angeschossen

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18:30 Uhr am Lejonbacken, dem Bereich unmittelbar vor dem nördlichen Eingang des Königlichen Schlosses. Die Polizei war wegen eines bewaffneten und aggressiv auftretenden Mannes alarmiert worden. Während des Einsatzes gaben die Beamten gezielte Schüsse ab und trafen den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen wurden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Nach Angaben des schwedischen Königshauses soll der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und sich bedrohlich verhalten haben. Das bestätigte eine Sprecherin . Die Polizei bestätigte zunächst lediglich, dass von einer Waffe die Rede war. Ein Augenzeuge von drei schussähnlichen Geräuschen.

Mann inzwischen vorläufig festgenommen

Am Mittwochvormittag kam es zu einer neuen Entwicklung: Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen schwerer Bedrohung eines Amtsträgers sowie eines schweren Verstoßes gegen das schwedische Messerrecht ermittelt. Ein längeres Verhör soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Nach Angaben der Polizei war der Mann zunächst nicht ansprechbar.

Die Ermittler befragen Zeugen und werten unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Auch die Soldaten der königlichen Wache waren von dem Vorfall betroffen. Nach Angaben des schwedischen Luftverteidigungsregiments, das die Wache an diesem Tag stellte, geht es den beteiligten Soldaten körperlich gut.

Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an.

Königspaar in Deutschland

Den Zeitplan der Königsfamilie dürfte der Vorfall wohl nicht beeinträchtigen: Kronprinzessin Victoria (49) nimmt am heutigen Mittwoch an einer regionalen Katastrophenschutzübung auf Gotland teil. Das Königspaar befindet sich derzeit in Deutschland: Carl XVI. Gustaf (80) ist für eine "Royal Technology Mission" in München angekündigt und Königin Silvia (82) für das zehnjährige Jubiläum von Mentor Deutschland auf der Insel Mainau.