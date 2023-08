Wacken 2023: Veranstalter lassen Fans nicht mehr aufs Gelände – und auch nicht mehr runter; Fans sauer

Beim Open-Air-Festival Wacken gibt es einen Einlassstopp. Dazu haben sich die Veranstalter entschlossen und bedauern diese Entscheidung zugleich. Starkregen hatte zuvor das Campinggelände unpassierbar gemacht.

Wegen des vielen Regen können keine weiteren Fans mehr auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken. Kurz vor dem Start teilte das Festival am frühen Mittwochmorgen bei Instagram und Facebook mit. Die "vernünftige Besucherkapazität" sei angesichts der Wetterlage erreicht.

Stornierung bei Wacken 2023: Anreise soll eingestellt werden

"Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden." Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sei diese Entscheidung gefallen. "Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl", hieß es weiter.

Stundenlang vor Matsch-Gelände gewartet: Fans und Besucher sind sauer

Fans reagierten ungehalten und kritisierten eine "unterirdische Kommunikation". Einige hatten stundenlang vor dem Gelände ausgeharrt. Am Mittwochvormittag soll das Festival starten. Am Dienstagabend hatte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Ich hoffe, dass wir die Hälfte drinnen haben oder noch mehr." Sicherheit habe bei den Veranstaltern oberste Priorität. Erwartet wurden ursprünglich rund 85 000 Metalfans.

Die Zustände rund um den beschaulichen Ort und die Ankündigungen, keine Fans mit Autos mehr auf die aufgeweichten Areale zu lassen, hatten bereits am Dienstag bei einem Teil der Besucher für Unmut gesorgt.

Wacken 2023: Auch eine Abreise ist nicht möglich

"Wenn du dich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Festivalgelände befindest, ist eine Abreise aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und dem daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuweg aktuell nicht möglich", heißt es seitens der Veranstalter.

Wacken unter Wasser: 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter

In den letzten 24 Stunden habe es auf dem Gelände im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein Niederschlagsmengen von etwa 40 Litern pro Quadratmeter gegeben. Wegen des "daraus resultierenden Zustands der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und der Zufahrtswege konnten die Flächen nicht in ausreichender Geschwindigkeit befüllt werden".

Wacken 2023 versinkt im Schlamm: Autos werden einzeln abgeschleppt

Am Dienstag waren die Mitarbeiter vor Ort damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu bergen, die am Montag und Dienstag im Schlamm steckengeblieben sind. "Wir müssen jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor zu dem gewünschten Parkplatz schleppen, was für jedes einzelne Fahrzeug sehr viel Zeit in Anspruch nimmt", schrieben die Veranstalter.