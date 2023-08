Wacken 2023: So geht es jetzt für die Festival-Besucher weiter

Findet das Wacken Open Air 2023 wie geplant statt? Zahlreiche Fans warten derzeit auf weitere Informationen zur Anreise zum Festival - das ist derzeit bekannt.

Gespannte Stimmung in Wacken: Am Mittwochnachmittag (2. August) um 15.30 Uhr soll wie geplant der Startschuss für das legendäre Metal-Festival in Schleswig-Holstein fallen. Doch das Wetter spielt dieses Jahr noch weniger mit als sonst: Am Montag (31. Juli) musste aufgrund von starken Regenfällen die Anreise der Metal-Fans unterbrochen werden. Die geplanten Campingflächen waren zum Teil nicht befahrbar, die Gefährte der Festival-Besucher mussten mit Treckern auf die Wiesen gezogen werden. Kann das Wacken Open Air 2023 wie geplant stattfinden?

"Wir sind nass, wir sind wild"

Die Veranstalter halten trotz der extremen Wetterlage daran fest, das Festival wie geplant durchzuführen, wie sie am Dienstagmorgen über ihre Kanäle bekannt gegeben haben. "Wir sind nass, wir sind wild (...) Wir werden dieses Festival zu einem unvergesslichen machen - auf eine gute Art und Weise", heißt es zu Fotos und Videos von bereits angereisten Festival-Gästen - trotz Matsch und Schlamm gut gelaunt. Für 10 Uhr wurden neue Informationen zur Anreise angekündigt, die aber bislang auf sich warten lassen.

Campingplatz wieder offen: "Wir befüllen langsam die Plätze"

Wie von Dienstagvormittag anhand neuer Bilder zeigt, schreitet derweil auch der Aufbau der Bühnen wie geplant voran. Mit einem das das Ankommen neuer Festivalbesucher zeigt, verkündeten die Veranstalter am Dienstagvormittag außerdem, dass der Campingplatz wieder geöffnet sei. "Das soll gesagt sein: Glaubt uns - wir fühlen mit euch! Wir befüllen die Plätze langsam, aber wir sind dabei. Glaubt keinen anderen Informationen. Ihr helft uns sehr, wenn ihr in den Warteschlangen ruhig bleibt oder eure Anreise pausiert."

Die Polizei Schleswig-Holstein forderte die wartenden Fans am Dienstagvormittag unter anderem über Twitter (jetzt X) auf: "Bitte bleibt im Nahbereich Eurer Autos und schließt die entstandenen Lücken. Der Verkehr staut sich hierdurch noch weiter!"

Stimmung unter den wartenden Metalheads zwiegespalten

Trotz des Updates, dass die Ankunft für die wartendenden Fans auf dem Festivalgelände offenbar langsam wieder in Gang kommt, fordern einige Wacken-Besucher auf Social Media noch konkretere Informationen darüber, ob sie sich nun auf den Weg machen sollen oder nicht. In den Auto- und Camper-Schlangen vor dem Festivalgelände und bei den abwartenden Metal-Fans zuhause scheint die Stimmung zum Teil von schlechter Laune und vor allem Unsicherheit geprägt zu sein, wie sich aus diversen Kommentaren auf Social Media entnehmen lässt.

"Die Laune hier draußen auf den Straßen ist wirklich mies aktuell. Es bewegt sich gar nichts", berichtete ein Nutzer am Dienstagmorgen bei Instagram beispielsweise. Offenbar wissen demnach selbst einige Bands nicht, wie sie dieses Jahr zum Festival-Gelände kommen sollen. Einige Stimmen fordern in den Kommentaren sogar die Absage des Festivals oder wollen aufgrund der Umstände ihr Geld zurück.

Andere berichten Positives aus der Warteschlange: "Wir stehen seit 6 Uhr morgens in der Warteschlange und können endlich Campground sehen. Stimmung hier ist top! Es bewegt sich langsam, aber es bewegt sich. Nicht aufgeben, Leute", schreibt jemand.

Große Solidarität rund um das Wacken Open Air

Die Solidarität rund um das Festival-Gelände ist derweil ungebrochen. Zahlreiche Privatpersonen bieten in den Kommentarspalten auf Social Media Unterkünfte, warme Duschen und alternative Stellplätze für Camper und Wohnmobile an. Auf Instagram berichten die Wacken-Veranstalter beispielsweise von einem Baumarktleiter aus Itzehoe, der kurzerhand die eigentlich zum Verkauf stehenden Gartenhäuschen als trockene Schlafplätze und die Flächen davor als Campingplatz für angereiste Metal-Fans angeboten hat. "Wir erheben unsere Hörer für so viel Unterstützung", heißt es .

Am Montagabend hatte das Wacken Open Air mit einem auf der Webseite bekannt gegeben, dass die Anreise zeitweilig aufgrund des starken Regens unterbrochen werden müsse. "Die Vorbereitungen für das Festival laufen aber wie geplant", hieß es.

Derzeit wird vor allem der Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion als Ausweichmöglichkeit für gestrandete Fans genutzt. Wie der NDR in Berufung auf die Parkplatzverwaltung berichtet, sei dort aktuell noch Platz für 2.000 weitere Fahrzeuge. Zusätzlich gebe es noch Platz auf drei weiteren Parkplätzen, so die Parkplatzverwaltung.