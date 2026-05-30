Voting zum "Let's Dance"-Finale 2026: Das sind die Ergebnisse der letzten Sendung
Die Quoten sprachen für sich. Auch im Jahr 2026 war "Let's Dance" am Freitagabend ein voller Erfolg. Doch reichten am Ende auch die Stimmen der TV-Zuschauer aus, um den Favoriten zum Sieger der Tanzshow zu küren? Mehrere Promi-Rauswürfe kamen heuer überraschend. Die AZ zeigt, welcher VIP im Leser-Voting zum Finale ganz vorn lag - und das Ergebnis unterscheidet sich deutlich von der Zuschauer-Entscheidung.
Abstimmung bei "Let's Dance": Joel Mattli lag bei AZ-Lesern auf Platz eins
Am Freitagabend (29. Mai) lief das Finale von "Let's Dance" – doch nur ein Promi-Kandidat konnte den Pokal mit nach Hause nehmen. Wer die meisten Punkte der drei Juroren und Zuschauer sammelte, durfte sich am Ende Dancing Star 2026 nennen.
Anna-Carina Woitschack konnte sich gegen ihre beiden Konkurrenten in der letzten "Let's Dance"-Sendung durchsetzen und die Show gewinnen. Doch bei den AZ-Lesern lag Joel Mattli, der "Ninja Warrior"-Athlet und Weltrekordhalter im Stangenflug, auf Platz eins. Das zeigt das Voting (siehe unten).
Vor Finale: So stehen die Kandidaten im Ranking
Mit 47,12 Prozent lag der 32-jährige Schweizer vorn (Stand: 30. Mai, 0.35 Uhr). Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sahen die AZ-Leser mit 28,98 Prozent auf dem zweiten Platz. In der Abstimmung abgeschlagen: Rapper Milano mit 23,85 Prozent.
Hier das Voting der AZ-Leser:
Ergebnisse aus dem Voting zählen: Zuschauer küren "Let's Dance"-Sieger
Die Voting-Ergebnisse zeigten einen klaren AZ-Favoriten auf den Sieg: Joel Mattli. Im Finale konnte er sich aber nicht durchsetzen und landete auf dem dritten Platz.
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