Voting zum "Let's Dance"-Finale 2026: Das sind die Ergebnisse der letzten Sendung

Jury und Zuschauer haben entschieden, welcher Promi das Finale der RTL-Tanzshow "Let's Dance" gewonnen hat. Welcher Promi lag im AZ-Ranking bis zuletzt weit vorne?

Drei Promi-Teilnehmer stehen am Freitag bei "Let's Dance" im Finale: Joel Mattli, Anna-Carina Woitschack und Milano.

Die Quoten sprachen für sich. Auch im Jahr 2026 war "Let's Dance" am Freitagabend ein voller Erfolg. Doch reichten am Ende auch die Stimmen der TV-Zuschauer aus, um den Favoriten zum Sieger der Tanzshow zu küren? Mehrere Promi-Rauswürfe kamen heuer überraschend. Die AZ zeigt, welcher VIP im Leser-Voting zum Finale ganz vorn lag - und das Ergebnis unterscheidet sich deutlich von der Zuschauer-Entscheidung.

Abstimmung bei "Let's Dance": Joel Mattli lag bei AZ-Lesern auf Platz eins

Am Freitagabend (29. Mai) lief das Finale von "Let's Dance" – doch nur ein Promi-Kandidat konnte den Pokal mit nach Hause nehmen. Wer die meisten Punkte der drei Juroren und Zuschauer sammelte, durfte sich am Ende Dancing Star 2026 nennen.

Anna-Carina Woitschack konnte sich gegen ihre beiden Konkurrenten in der letzten "Let's Dance"-Sendung durchsetzen und die Show gewinnen. Doch bei den AZ-Lesern lag Joel Mattli, der "Ninja Warrior"-Athlet und Weltrekordhalter im Stangenflug, auf Platz eins. Das zeigt das Voting (siehe unten).

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance" 2026. © imago/Panama Pictures

Vor Finale: So stehen die Kandidaten im Ranking

Mit 47,12 Prozent lag der 32-jährige Schweizer vorn (Stand: 30. Mai, 0.35 Uhr). Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sahen die AZ-Leser mit 28,98 Prozent auf dem zweiten Platz. In der Abstimmung abgeschlagen: Rapper Milano mit 23,85 Prozent.

Hier das Voting der AZ-Leser:

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Ergebnisse aus dem Voting zählen: Zuschauer küren "Let's Dance"-Sieger

Die Voting-Ergebnisse zeigten einen klaren AZ-Favoriten auf den Sieg: Joel Mattli. Im Finale konnte er sich aber nicht durchsetzen und landete auf dem dritten Platz.