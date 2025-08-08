Vorwurf der häuslichen Gewalt: Jack Nicholsons Enkel festgenommen

Sean Knight Nicholson, Enkel von Schauspiellegende Jack Nicholson, ist in Los Angeles wegen des Verdachts auf schwere häusliche Gewalt festgenommen worden. In wenigen Wochen muss er sich vor Gericht verantworten.

Jack Nicholson mit seinem Enkel Sean bei einer Filmpremiere im Jahr 2010. Inzwischen ist er 29 Jahre alt.

Hollywood-Legende Jack Nicholson (88) macht seit Jahren keine Skandalschlagzeilen mehr - nun gerät jedoch sein Enkel ins Visier der Behörden. Sean Knight Nicholson (29) wurde am 5. August in Los Angeles wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen.

Demnach soll eine Frau ihm vorwerfen, sie angegriffen zu haben. Der Musiker und Produzent wurde gegen 17 Uhr Ortszeit festgenommen und wenige Stunden später gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt.

Laut Gerichtsunterlagen ist die nächste Anhörung für den 26. August angesetzt. Ein Sprecher der Polizeidienststelle Pacific Division des Los Angeles Police Department (LAPD) bestätigte die Festnahme , wies jedoch darauf hin, dass kein Mugshot veröffentlicht werde. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu vier Jahre Haft.

Wer ist Jack Nicholsons Enkel Sean?

Der unter dem Künstlernamen Cutter Mattock auftretende DJ ist der Sohn von Jack Nicholsons ältester Tochter Jennifer Nicholson (61), die aus der Ehe des Schauspielers mit Sandra Knight (85) stammt. Jennifer war von 1997 bis 2003 mit Seans Vater Mark Norfleet verheiratet. Auf seinem Instagram-Account beschreibt sich Sean Nicholson als Produzent für "Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient und Phonk" sowie als "Patron of the Dark Arts".

Jack Nicholson hat insgesamt sechs Kinder aus verschiedenen Beziehungen: Neben Jennifer Nicholson gehören dazu Caleb Goddard (54, mit Schauspielerin Susan Anspach), Honey Hollman (43, mit Model Winnie Hollman), Lorraine (35) und Ray Nicholson (33) aus der Beziehung mit Schauspielerin Rebecca Broussard (62) sowie Tessa Gourin (30, mit Jennine Gourin), die der Schauspieler nie öffentlich als Tochter anerkannt hat.