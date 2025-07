Vorwürfe wegen reichem Freund: Victoria Swarovski steht in der Kritik

Victoria Swarovski ist nicht nur die Erbin eines bekannten Edelsteinunternehmens. Die 31-Jährige hat sich längst auch als Moderatorin einen Namen gemacht. Derzeit wird die Österreicherin für einen riesigen TV-Job gehandelt – und manche Fans haben eine klare Meinung zu den News.

Beim Eurovision Song Contest in Basel konnte in diesem Jahr der österreichische Beitrag "Wasted Love" den Sieg einfahren. 2026 wird der beliebte Musik-Wettbewerb daher in Österreich stattfinden – und unser Nachbarland hat nun viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Unter anderem stellt sich die Frage: Wer wird die Live-Show vor 180 Millionen Zuschauern moderieren?

ESC 2026 in Österreich: Diese Moderatoren werden gehandelt

Wie unter anderem der österreichische Nachrichtendienst berichtet, wird derzeit schon fleißig für den nächsten ESC geplant. Als mögliche Gastgeber für die Live-Shows stehen Namen wie Andi Knoll (53), Mirjam Weichselbraun (43) und Conchita Wurst (36) im Raum – allesamt bekannte ESC-Gesichter, die den Wettbewerb entweder schon moderiert oder daran selbst teilgenommen haben.

Doch in der Kandidatenauswahl erscheint nun ein unerwarteter Name: Angeblich wird auch Victoria Swarovski (31) als ESC-Moderatorin gehandelt. Die schöne Österreicherin spricht mehrere Sprachen und ist durch ihre Arbeit bei "Let's Dance" (RTL) mit Live-Shows bestens vertraut. Der besondere Moderationsmeilenstein wäre somit gar nicht abwegig. Doch wie reagieren Fans auf die Neuigkeiten?

Victoria Swarovski umstritten: "Bitte nicht"

Auf Instagram tun ESC-Fans ihre Meinung zu den Gerüchten um Victoria Swarovski kund. Während sich manche aufrichtig für die 31-Jährige freuen und "Find ich super" und Herzemojis kommentieren, äußern sich auch kritische Nutzer. Einer schreibt: "Bitte nicht. Die Frau kann das nicht. Merkt man jedes Jahr bei 'Let's Dance'." Ein anderer ist ähnlicher Meinung: "Habt ihr sie schon mal moderieren gehört? Oder weil sie einen noch reicheren Freund hat, bekommt sie die Show."

Seit 2023 ist Victoria Swarovski mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) liiert. Ihre Verbindung zu dem derzeit reichsten Österreicher verleitet auch einen weiteren Nutzer zu einem bissigen Kommentar: "Da sieht man wieder, wer den ORF finanziert. Hat der Ehemann mal wieder was springen lassen, damit seine untalentierte Frau ins Fernsehen kommt."

Schwerreiches Traumpaar: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz sind seit 2023 zusammen. Über eine Hochzeit ist offiziell nichts bekannt. © imago/Jan Huebner

Victoria Swarovski: "Let's Dance"-Moderatorin mit Kritik vertraut

Harte Worte für Victoria Swarovski – von denen sie sich aber vermutlich nicht unterkriegen lassen wird. Ihr Moderationsdebüt bei "Let's Dance" 2018 war damals ebenfalls stark kritisiert worden. Doch die 31-Jährige hat stets die Zähne zusammengebissen und ist der Show bis heute treu geblieben. Mittlerweile tritt sie deutlich routinierter auf und hat viele anfängliche Kritiker doch noch überzeugen können. Das zeigen auch die TV-Quoten.