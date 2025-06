Vorwürfe mehrerer Frauen: Jared Leto bestreitet Fehlverhalten

Jared Leto wird von mehreren Frauen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt, der Schauspieler und Musiker hat die Vorwürfe bestritten.

Hollywoodstar Jared Leto (53) bestreitet Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens, die offenbar von mehreren Frauen erhoben werden. "Air Mail" veröffentlichte laut "People"-Magazin einen Bericht über Interviews mit neun Frauen, die behaupten, der Schauspieler und Musiker habe sich ihnen gegenüber unangemessen verhalten, teilweise sollen die Frauen dabei minderjährig gewesen sein.

Das Team von Jared Leto hat auf die Vorwürfe reagiert. In einer Stellungnahme gegenüber "Air Mail" wies dem "People"-Bericht zufolge ein Vertreter des 53-Jährigen alle Anschuldigungen "ausdrücklich" zurück.

Jared Leto wurde als Schauspieler und Musiker bekannt

Jared Leto startete seine Karriere in den 1990ern und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Preise erhalten, darunter einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Drama "Dallas Buyers Club". Ebenfalls 2014 gewann er dafür auch einen Golden Globe. Zu sehen war er zudem in Filmen wie "Fight Club", "American Psycho" oder "House of Gucci". Darüber hinaus ist er bekannt als Frontmann der Rockband Thirty Seconds to Mars. Diese hatte der Schauspieler Ende der 1990er Jahre zusammen mit seinem Bruder Shannon Leto (55) gegründet.