Vorwürfe gegen Produktion: Doreen Dietel nach Rauswurf "komplett von den Socken"

"Promi Big Brother" 2025 ist in die heiße Phase gestartet, denn ab jetzt wird jeden Tag mindestens ein VIP aus der Show geworfen. Als erste traf es ausgerechnet Schauspielerin Doreen Dietel. Nach ihrem Exit erhebt sie nun schwere Vorwürfe gegen ihre Konkurrenten.

Für Doreen Dietel sollte "Promi Big Brother" 2025 ihr fulminantes Comeback im TV sein – doch es kam alles anders. Seit ihrem Auftritt bei "Prominent getrennt" (2022) hatte sie einen großen Bogen um Reality-Shows gemacht. Im Container wollte sie die Zuschauer eigentlich von ihrer Stärke überzeugen. Doch statt sich als Publikumsliebling zu etablieren, kassierte sie als erste Kandidatin einen Rauswurf. Nach ihrem Exit erhebt sie nun harte Vorwürfe.

"Promi Big Brother" 2025: Doreen Dietel berichtet, wie sie "rausgemobbt" wurde

Vor allem mit Sarah-Jane Wollny, Tochter der ehemaligen "Promi Big Brother"-Gewinnerin Silvia Wollny (2018), hat Doreen Dietel eine Rechnung offen. Die Schauspielerin fühlt sich von der 27-Jährigen gemobbt, nachdem sie nach ihrem Abgang die Folgen in der Joyn-Mediathek geschaut hat. Dabei ist ihr vor allem aufgefallen, wie schlecht Sarah-Jane hinter ihrem Rücken über sie gesprochen, beinahe schon gegen sie intrigiert hat. "Viele schreiben mir und schicken mir Szenen, wie über mich gelästert wurde und wie ich rausgemobbt wurde", erzählt Doreen Dietel schockiert in ihrer Instagram-Story.

Während ihrer Show-Teilnahme hatte die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin jedoch eine andere Sicht und suchte die Schuld für ihr angeblich schlechtes Ansehen in der Promi-Gruppe bei sich selbst. In einem Moment war sie sogar so verzweifelt, dass sie in Tränen ausbrach. "Ich war so blind, ich war so gutgläubig. Ich bin komplett von den Socken. Dabei dachte ich noch, es liegt an mir."

Nach Rauswurf: Doreen Dietel übt Kritik an Sarah-Jane Wollny

Als Konsequenz wünscht sich Doreen Dietel als nächsten Kandidaten, der "Promi Big Brother" 2025 verlassen muss, Sarah-Jane Wollny. Dabei richtet sie noch eine persönliche Nachricht an deren Mutter und schreibt: "Da kann Mama Wollny stolz sein. Sehr 'selbstbewusste' junge Lady." Unterstützung erhält die Ex-Kandidatin aus ihrer Community. Zahlreiche Fans schreiben ihr in persönlichen Nachrichten, wie unterirdisch sie das Verhalten der Wollny-Tochter fanden. "Dein Auszug hat die furchtbare Wollny verursacht", schreibt etwa ein Follower. Ein weiterer wird noch deutlicher: "Obwohl du denen nichts getan hast, wurde auf dich und deine Gefühle eingedroschen. Wirklich ekelhaft."

Sarah-Jane Wollny hat fies über Doreen Dietel gelästert und intrigiert. © Joyn

Und wie geht Doreen Dietel mit der Situation nach ihrem unfreiwilligen Abgang um? Sie betont, nach dem Exit "unfassbar traurig" gewesen zu sein. "Ich muss das erstmal verarbeiten", erklärt sie dazu. Dennoch hat die Schauspielerin nach dieser herben Niederlage noch nicht genug vom Reality-TV. Sie kündigt an, solange an Shows teilnehmen zu wollen, bis sie zeigen kann, was wirklich in ihr steckt. Auf welche Sendungen sich ihre Fans noch freuen dürfen, verrät sie an dieser Stelle aber noch nicht.

Mobbing bei "Promi Big Brother"? So reagiert Sat.1 auf AZ-Anfrage

Und wie geht der Sender Sat.1 mit den Anschuldigungen von Doreen Dietel um? Immerhin ist Mobbing kein Thema, dass einfach ignoriert werden kann. Spätestens seit dem desaströsen Verhalten der Promis im RTL-Sommerhaus 2020 achten die Verantwortlichen penibel darauf, Schikanen gegen Einzelne durch eine Gruppe zu unterbinden.

Auf Anfrage der AZ teilt ein Sendersprecher mit: "Big Brother sieht in seinem Haus alles und greift ein, sobald seine Regeln verletzt werden. Darüber hinaus steht es jedem Bewohner frei, Situationen eigenständig im Dialog mit den entsprechenden Personen zu klären oder im Sprechzimmer mit dem Big-Brother-Psychologen zu sprechen." Scheint so, als sehe der Sender in dem Verhalten Doreen Dietel gegenüber kein Mobbing.