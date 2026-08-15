Ricarda Lang hat in den vergangenen Jahren rund 40 Kilo abgenommen. Jetzt zeigt die ehemalige Grünen-Chefin einen Vorher-Nachher-Vergleich und blickt auf ihre persönliche Veränderung zurück.

Ricarda Lang hat eine bemerkenswerte Veränderung hinter sich. Die ehemalige Grünen-Chefin hat nach eigenen Angaben rund 40 Kilo abgenommen. Ihre Abnehmreise begann im Frühjahr 2024. Nun hat die 32-Jährige auf Instagram zwei Fotos von sich gegenübergestellt: eines aus der Zeit vor ihrem Gewichtsverlust und ein aktuelles Bild.

"Atme tief ein, jedes Mal, wenn ich an deiner Tür vorbeigehe"

Die Aufnahmen zeigen deutlich, wie sehr sich ihr Erscheinungsbild verändert hat. Doch Lang selbst scheint mit ihrem Post auch daran erinnern zu wollen, dass hinter der äußerlichen Veränderung noch immer derselbe Mensch steckt.

Zu den beiden Fotos veröffentlichte Lang eine Zeile aus dem Song "I Need Your Love" von Calvin Harris und Ellie Goulding. Darin heißt es: "I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there but I can't see you anymore". Auf Deutsch bedeutet die Zeile sinngemäß: "Ich atme tief ein, jedes Mal, wenn ich an deiner Tür vorbeigehe. Ich weiß, dass du da bist, aber ich kann dich nicht mehr sehen."

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Offenbar könnte die ehemalige Grünen-Chefin damit auch auf ihr früheres Ich anspielen. Trotz der deutlichen optischen Veränderung ist die Frau auf dem älteren Foto schließlich weiterhin ein Teil ihrer Geschichte.

Fans feiern Ricarda Lang für ihre Abnehmreise

Bei ihren Followern kommt der Vorher-Nachher-Vergleich gut an. Viele Nutzer zeigen sich beeindruckt von Langs Veränderung und würdigen ihre Disziplin. "Wirklich beeindruckend! Mit so gutem Beispiel voran, Vorbildfunktion und etwas Gutes für sich selbst getan", schreibt ein Fan.

Minus 40 Kilo! Stolz zeigt Rircarda Lang ihr neues Körpergefühl © imago/Breuel-Bild,hmb media

Andere Nutzer sprechen der Politikerin ebenfalls ihren Respekt aus. Eine solche Gewichtsabnahme sei mit viel Durchhaltevermögen verbunden. Gleichzeitig erinnern einige Kommentare daran, dass Lang auch vor ihrer Abnahme keineswegs weniger wert gewesen sei.

Ricarda Lang wurde immer wieder wegen ihres Gewichts angefeindet

Während ihrer politischen Karriere war Ricarda Lang immer wieder mit bösartigen Kommentaren über ihr Aussehen und ihre Figur konfrontiert. Auch unter ihrem aktuellen Instagram-Post greifen einige Nutzer dieses Thema auf. "Du hast abgenommen. Alle, die Dich damals aufgrund Deines Gewichts beleidigt haben, sind doof geblieben", schreibt ein User.

Ein anderer kommentiert: "Du warst auch vorher eine hübsche Frau. Und niemand hat das Recht, die Körper anderer zu kommentieren." Damit wird unter dem Beitrag auch eine grundsätzliche Frage diskutiert: Wie viel darf sich ein Mensch über sein Aussehen verändern, ohne dass sein früheres Ich abgewertet wird?

"Ich wollte mir selbst wieder gehören"

Für Ricarda Lang selbst war ihre Abnahme ohnehin nie ausschließlich eine Frage des Aussehens. Im Oktober 2025 sprach sie im "Bild"-Interview über die Gründe für ihre Veränderung. "Ich hatte nie den einen Moment, der alles verändert hat. Das Abnehmen war mehr ein Prozess. Ich wurde dreißig. Ich wollte fit sein, gesund. Ich wollte mir selbst wieder gehören."

Ihre Abnehmreise begann im Frühjahr 2024. Nach eigenen Angaben setzte Lang dabei auf ausgewogene Ernährung und Sport. Rund 40 Kilo hat sie seitdem verloren. Mit ihrem aktuellen Instagram-Post zeigt sie nun nicht nur, wie stark sich ihr Körper verändert hat. Sie blickt zugleich auf die Frau zurück, die sie vor ihrer Abnahme war – und macht deutlich, dass diese Vergangenheit weiterhin zu ihr gehört.