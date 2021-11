Vor zwei Jahren: Paul Walkers Tochter Meadow hatte einen Tumor

Schocknachricht von Meadow Walker. Die Tochter des verstorbenen "Fast and Furious"-Stars Paul Walker hatte einen Tumor.

US-Model Meadow Walker (23) offenbart Schockierendes: Ihr musste vor gut zwei Jahren ein Tumor entfernt werden. Heute fühle sie sich "gesegnet und dankbar", schreibt die Tochter des verstorbenen Actionstars Paul Walker (1973-2013, "The Fast and the Furious") neben ein altes Foto aus dem Krankenhaus.

Foto zeigt sie mit OP-Mütze und nach oben gestrecktem Daumen

"Heute vor zwei Jahren", ist neben der Aufnahme zu lesen, die Walker mit nach oben gestrecktem Daumen, OP-Mütze auf dem Kopf und Stickern im Gesicht zeigt. Sie werden vor einem MRT-Scan und oftmals während Kopf-OPs an der Haut aufgebracht. Die 23-Jährige "habe einen sehr langen Weg hinter" sich, berichtet sie weiter und beendet ihren Post stolz mit den Worten: "Bye bye, Tumor."

In der Kommentarzeile häufen sich Nachrichten von Followern und Freunden, die Meadow Walker alles Gute wünschen. Unter ihnen: Schauspieler Vin Diesel (54), ein guter Freund und "Fast & Furious"-Filmkollege ihres Vaters. Er postete ein Emoji, das die Hände zum Gebet aneinander hält.

Im Oktober schloss Meadow Walker den Bund der Ehe

Noch im Oktober hatte das Model eine weitaus schönere Nachricht verkündet. Sie und ihr Partner Louis Thornton-Allan haben den Bund der Ehe geschlossen. "Wir sind verheiratet!", . Die Zeremonie fand am Strand der Dominikanischen Republik statt.

