Vor WM-Kampf: Jason Momoa und weitere Stars unterstützen Tyson Fury

Es soll sein letzter Kampf sein: Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury steigt gegen Dillian Whyte in den Ring. Vor seinem Kampf im Londoner Wembley-Stadion erhält er Unterstützung von einigen Promis.

Der britische Boxer Tyson "The Gypsy King" Fury (33) wird an diesem Samstag (23. April) vor 94.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen Landsmann Dillian Whyte (34) in den Ring steigen. Der in seiner Karriere noch ungeschlagene Fury könnte damit seinen letzten Kampf bestreiten und die Box-Handschuhe danach an den Nagel hängen. Vor dem besonderen Duell hat Schauspieler Jason Momoa (42) seine Unterstützung für den Sportler ausgedrückt.

Jason Momoa: "Du bist ein wahrer König"

Zu gemeinsamen Bildern schrieb er: "Ich schaue wirklich zu diesem Mann auf. Du warst eine große Inspiration in meinem Leben. Ich liebe dein Herz, deine Hingabe für die Familie. Du bist ein wahrer König. Ich kann es kaum erwarten, dich kämpfen zu sehen, verpasst auch ihr das nicht." Auch andere Promis haben , die unter anderem im YouTube-Channel von "BT Sport Boxing" veröffentlicht wurden, dem Boxer motivierende Worte mit auf den Weg gegeben.

Ex-Fußballer und Landsmann David Beckham (46) erklärt: "Was für eine Nacht für das britische Boxen, was für ein stolzer Moment. Ich möchte dir viel Glück wünschen, ich möchte euch beiden viel Glück wünschen." Der britische Schauspieler Russell Brand (46) sagt in seiner Videobotschaft: "Viel Glück heute Abend. Du packst das, Tyson, wir lieben dich!" Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne Johnson (49) betont: "Tyson, ich möchte dir und Dillian einen sicheren Kampf wünschen. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um zu sagen, was für eine Inspiration du für viele bist. Ich bewundere, liebe und respektiere dich."