Vor Venedig-Hochzeit: Jeff Bezos und Lauren Sánchez feiern Schaumparty

Bevor sie mehrere Tage lang ihre Liebe in Venedig zelebrieren, haben Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez eine Schaumparty gefeiert. Diese soll anlässlich des Geburtstages von Sánchez' Sohn stattgefunden haben.

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) sind kurz vor ihrer umstrittenen Mega-Hochzeit in Venedig offenbar schon in Feierlaune. Das prominente Paar wurde am 22. Juni auf der Super-Jacht Koru des Amazon-Milliardärs bei einer ausgelassenen Schaumparty gesichtet. Wie berichtete, fand die Sause zum 19. Geburtstag von Laurens Sohn Evan statt.

Von Kopf bis Fuß mit Schaum bedeckt

Fotos zeigen das Brautpaar in spe in Badekleidung, mit Hüten und von Kopf bis Fuß mit Schaum bedeckt an Deck der Jacht. Schon bald wird in der italienischen Lagunenstadt die Hochzeitsfeier der Superlative stattfinden. Angeblich geht es bereits am 24. Juni los - ungeachtet der massiven Proteste der Einwohner gegen das Event, die ohnehin schon unter dem Overtourismus leiden.

Die Feierlichkeiten sollen sehr opulent werden und angeblich Millionen von Dollar kosten. Viele Details sind bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Es hieß jedoch, das Paar habe fünf Luxushotels in Venedig und alle Wassertaxis der Stadt gebucht. Zudem werde quasi die gesamte Insel San Giorgio Maggiore für den Hochzeitstag übernommen.

Verlobung im Jahr 2023

Im Mai 2023 hatten Bezos und Sánchez sich verlobt. Für beide ist es die zweite Ehe. Jeff Bezos war von 1993 bis 2019 mit MacKenzie Scott (55) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Die frühere Fernsehreporterin Lauren Sánchez war von 2005 bis 2019 mit Patrick Whitesell verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Aus einer vorherigen Beziehung hat sie zudem einen weiteren Sohn.