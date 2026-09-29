Vor TV-Start: Das passiert in der ersten Folge der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel

Das Warten hat endlich ein Ende, denn "Die Rosenheim-Cops" kehren aus der Sommerpause zurück. Im TV ist die neue Folge zwar erst am 6. Oktober zu sehen, aber im ZDF-Stream können die Fans die erste Episode der 26. Staffel bereits schauen. Zu welchem Mordfall wird ermittelt?

Der Tiny-House-Besitzer Ben Gruber ist in seinem kleinen Haus erstochen worden. Kilian Kaya (Baran Hêvî, links) und Sven Hansen (Igor Jeftić) nehmen die Ermittlungen auf.

Von wegen oberbayerische Idylle: In der ersten von 24 neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" (wöchentlich ab Dienstag, 6. Oktober, um 19.25 Uhr, oder bereits eine Woche im Voraus in der ZDF-Mediathek) wird der Tiny-House-Besitzer und Unternehmer Ben Gruber erstochen in seinem minimalistischen Heim gefunden. Als die Kommissare Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) die Ermittlungen aufnehmen, finden sie schnell heraus, dass Gruber nicht alleine in der Siedlung war. Auch Daniel Donato (Paul Brusa) und Jo Caspar (Christian K. Schaeffer) wollten dort übernachten. Den Polizisten können die beiden jedoch nicht weiterhelfen: Daniel hat mit Ohrstöpseln geschlafen, und Jo hat sich zu einer Frau davongestohlen.

Die Kommissare stoßen dennoch auf heiße Spuren: Wie sich herausstellt, lebte Gruber gar nicht so minimalistisch, wie er tat. Ob sein Geschäftspartner Martin Oettinger (Daniel Sellier) ihm auf die Spur gekommen ist? Je weiter Hansen und Kaya ermitteln, desto mehr verdächtigen sie den aalglatten Businessmann. Doch auch Grubers Cousin Dr. Timo Steinbach (Bruno Sauter) und seine Partnerin Bea Machtlfinger (Sabrina Hilde) könnten ein Motiv haben ...

Die letzte Folge von Marisa Burger: "Es gabat an Abschied"

Wie jede Folge steht den Kommissaren Polizeisekretärin Miriam Stockl tatkräftig zur Seite und informiert sie: "Es gabat a Leich!" Doch nach mehr als 20 Jahren verlässt Schauspielerin Marisa Burger "Die Rosenheim-Cops". Wo es für ihre Figur hingehen könnte, deutet schon die erste Folge "Tod im Tiny House" an. Die Fans müssen sich allerdings noch nicht sofort von ihr verabschieden, sondern erst in der Folge "Es gabat an Abschied" (Dienstag, 24. November, um 19.25 Uhr). Ihre Aufgaben im Sekretariat übernimmt dann Christin Lange (Sarah Thonig).

Burger ist außerdem nicht die Einzige, die Rosenheim den Rücken kehrt. Auch Isabel Mergl, die seit 2019 die Frau von Anton Stadler (Dieter Fischer) gespielt hat, und Christian K. Schaeffer verlassen die ZDF-Serie. Das "Time-Square" muss deshalb jedoch nicht schließen, bekommt aber einen neuen Namen: Yasmin Rabe (Maya Haddad) übernimmt die neue Tagesbar "Das Rosi".

Bei den "Rosenheim-Cops" wird nicht gespart

Sonst ändert sich für Fans der "Rosenheim-Cops" jedoch nichts. Anders als im restlichen Vorabendprogramm spart das ZDF bei seiner Erfolgsserie nicht. Sowohl für die verschiedenen "SOKOs" als auch für "Bettys Diagnose" und "Notruf Hafenkante" sollen künftig weniger neue Folgen gedreht und stattdessen mehr Wiederholungen gezeigt werden, berichtete das Medienmagazin "DWDL".

Die Rosenheimer ermitteln derweil wie gewohnt in 24 Folgen pro Staffel. Und das aus gutem Grund: Die Krimiserie ist das reichweitenstärkste Format im ZDF-Vorabendprogramm. Durchschnittlich sahen mehr als 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neuen Folgen der letzten Staffel. Aus der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten jedoch durchschnittlich nur 0,19 Millionen Menschen ein.

Die Rosenheim-Cops: Tod im Tiny House - Di. 06.10. - ZDF: 19.25 Uhr