Vor laufender Kamera: Starkoch Tim Mälzer verrät Sexshop-Geheimnis bei "Grill den Henssler"

Am Sonntagabend hat Starkoch Tim Mälzer bei "Grill den Henssler" intime Details über seine Vergangenheit verraten – schämen tut er sich dafür aber keinesfalls.

Vor fast anderthalb Millionen Zuschauern verrät Fernsehkoch Tim Mälzer ein schmutziges Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Bei der Kochshow des gleichnamigen Veranstalters "Grill den Henssler", trat Mälzer am Sonntag gegen Steffen Henssler an.

Starkoch Tim Mälzer verrät schlüpfriges Geheimnis bei "Grill den Henssler"

Bei dem Sommer-Special der beliebten Show mussten die beiden Profiköche am Sonntagabend eine Jury von ihren Kochkünsten überzeugen.

In drei Runden duellierten sich Steffen Henssler und Tim Mälzer. Den Sieg konnte am Ende Mälzer holen – doch nicht nur seine Fähigkeiten am Herd unterhielten die Zuschauer.

Laura Wontorra kann dem Starkoch Tim Mälzer private Details entlocken

Während er einen Luxus-Döner zubereitet, befragt die Moderatorin Laura Wontorra den Koch zu seinem beruflichen Werdegang. Dabei entlockt sie ihm einige schlüpfrige Details: "Vor meinem Zivildienst habe ich in einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet und Schuhe verkauft", erzählt Mälzer der offenbar überraschten Moderatorin.

"Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht": Tim Mälzer über seine Arbeit im Sexshop

"Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe viel über die weibliche Anatomie gelernt. Das war ja im Rotlichtbezirk und da war jetzt nicht jede untenrum vollbekleidet, während ich davor gekniet habe und ihr die Schuhe angezogen habe...", erklärt Mälzer grinsend.

Für seine Vergangenheit schämt er sich aber offensichtlich nicht. Auf die Frage, ob er das auch in einer Live-Show zugegeben hätte, hat Mälzer eine klare Antwort für Wontorra parat: "Ja!"

"Grill den Henssler": Unterhaltsamer Schlagabtausch mit Tim Mälzer

Auch sonst war die Show alles andere als langweilig. Die beiden Köche hatten so einiges an Sticheleien füreinander übrig. Vor allem Mälzer musste dabei viel einstecken: Steffen Henssler machte sich mehrfach darüber lustig, dass Mälzer beim Kochen sehr angestrengt wirkte. für den Sieg hat es dann aber nicht gereicht, der schnellere Koch zu sein.

Am Ende überzeugt der Fernsehkoch die Jury dann aber nicht nur mit seinem Charme, auch die zubereiteten Gerichte scheinen ihm besser gelungen zu sein, als Steffen Henssler, der zuvor mehrmals gegen seinen Kontrahenten gestichelt hatte