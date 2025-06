Vor Geburt seines ersten Kindes: Calvin Harris kauft Nachbarschaft auf

In einem kleinen Dorf in den britischen Cotswolds scheint sich Calvin Harris zusammen mit seiner Frau Vick Hope einen ganz privaten Traum zu erfüllen. Der DJ soll mehrere nebeneinander liegende Häuser gekauft haben, um dort ein eigenes Refugium für seine kleine Familie zu schaffen.

Calvin Harris (41) wird bald Vater und soll sich derzeit für seine kleine Familie laut britischen Medienberichten ein ganzes "Calvin Country" in der Grafschaft Gloucestershire errichten. Dafür habe er bereits mehrere Immobilien in einem ruhigen Dorf mit 700 Einwohnern in den Cotswolds gekauft.

Ist "Sheeranville" das Vorbild?

Wie etwa soll der Hit-DJ und Musikproduzent mit seiner Ehefrau Vick Hope (35) demnächst in eine atemberaubende neue Villa mit fünf Schlafzimmern ziehen. Doch das reicht dem Promi-Paar angeblich noch nicht: So habe Harris zwei benachbarte Häuser gekauft und sogar noch ein drittes im Auge, wodurch sich seine Gesamtausgaben in der Gegend auf rund 15 Millionen Pfund belaufen.

Ein Einheimischer erklärte gegenüber der Zeitung: "Die Bauarbeiten wurden letzte Woche endlich abgeschlossen, und wir erwarten, dass Calvin und Vick Ende des Sommers einziehen, nachdem seine Saison in Clubs auf Ibiza zu Ende ist. Von der Straße aus sieht das Haus fantastisch aus. Es scheint, als wären keine Kosten gescheut worden. Ich bin sicher, sie werden es lieben, hier als Familie zu leben."

Calvin Harris wäre nicht der erste Promi, der sich quasi ein halbes Dorf sichert: Ed Sheeran (34) machte viele Schlagzeilen mit seiner berüchtigten Gründung von "Sheeranville" in Suffolk, wo er ebenfalls die Nachbarschaft aufkaufte. Ein Anwohner fühlt sich daran zumindest im Fall des DJs erinnert und äußert Kritik: "Genau wie Ed Sheeran scheint er die Grundstücke rund um sein unglaubliches neues Haus aufkaufen zu wollen. Wir mussten uns gefühlt jahrelang mit zahlreichen Bauarbeiten abfinden, aber was die Einheimischen am meisten ärgert, ist, dass ein wunderschöner Weinberg verschwunden ist."

Neben dem Hauptgebäude, das ursprünglich 2019 für 3,6 Millionen Pfund gekauft, abgerissen und von Grund auf neu aufgebaut wurde, soll Calvin Harris auch ein Anwesen mit sechs Schlafzimmern und einem 1,2 Hektar großen Weinberg für 3,6 Millionen Pfund gekauft haben. Der Hit-Produzent ist zudem bereits Eigentümer einer 12 Millionen Pfund teuren Villa in L.A., eines 7,5 Millionen Pfund teuren Stadthauses in London und einer 138 Hektar großen Farm auf Ibiza und scheint in den Cotswolds die Basis in seiner britischen Heimat gefunden zu haben. In der idyllischen Gegend, die rund zwei Fahrstunden von London entfernt ist, haben sich viele Prominente angesiedelt, etwa Kate Moss sowie Victoria und David Beckham.

Hochzeit im Jahr 2023

Calvin Harris ist seit September 2023 mit der Radio- und Fernsehmoderatorin Vick Hope verheiratet. Im Mai 2025 wurde bekannt, dass der erste Nachwuchs unterwegs ist. Hope hat sich bereits in den Mutterschaftsurlaub verabschiedet. Zuvor sorgte der Brite mit prominenten Partnerinnen wie Rita Ora (von 2013 bis 2014) und Taylor Swift (2015 und 2016) für Aufmerksamkeit.