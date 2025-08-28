Vor Filmpremiere in Venedig: George Clooney soll angeschlagen sein

George Clooney hat sein Festivalprogramm in Venedig reduziert, angeblich soll er sich nicht fit fühlen. Heute steht für den Weltstar ein wichtiger Termin an.

Sorge um George Clooney (64): Der Schauspieler ist kurz vor der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" bei den Filmfestspielen von Venedig angeblich nicht ganz fit. berichtet, musste der US-Star am Mittwoch unerwartet sein Festivalprogramm reduzieren. Einen Pressetermin für den Wettbewerbsfilm "Jay Kelly" soll der 64-Jährige verkürzt haben, ein Abendessen mit anderen Schauspielern ließ er dem Bericht zufolge ganz ausfallen.

George Clooney soll sich unwohl gefühlt haben

Das Branchenmagazin schreibt unter Berufung auf Insider, dass George Clooney sich am Mittwoch unwohl fühlte. Es soll sich um keine ernste Erkrankung handeln. Ihm sei aber als Vorsichtsmaßnahme geraten worden, sich vor seinem vollgepackten Terminkalender am Donnerstag auszuruhen. Für den Hollywoodstar steht heute zunächst die offizielle Pressekonferenz für seinen neuen Film an und am späten Abend dann die Weltpremiere von "Jay Kelly".

George Clooney war einer der ersten großen Stars, die dieses Jahr im Vorfeld der Filmfestspiele in Venedig ankamen. Zusammen mit seiner Ehefrau Amal (47) zeigte er sich dabei noch gut gelaunt den Fans.

Darum geht es in George Clooneys neuen Film

In "Jay Kelly", dem neuen Film des US-amerikanischen Regisseurs Noah Baumbach (55), sind neben George Clooney auch weitere große Stars wie Adam Sandler (58), Laura Dern (58) und Billy Crudup (57) zu sehen. Der Streifen handelt von der Freundschaft zwischen einem berühmten Schauspieler (Clooney) und seinem Manager (Sandler). Die beiden reisen gemeinsam durch Europa und denken über ihre Lebensentscheidungen, Beziehungen und ihr Vermächtnis nach, heißt es vorab über den Film. "Jay Kelly" soll ab Mitte November in ausgewählten Kinos zu sehen sein, gefolgt von seiner weltweiten Veröffentlichung auf Netflix am 5. Dezember.