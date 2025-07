Vor einem Jahr starb Shannen Doherty: "Sie war nicht bereit, zu gehen"

Sie kämpfte bis zuletzt gegen den Krebs. Trotz ihres ungebrochenen Lebenswillens hat Shannen Doherty diesen Kampf vor einem Jahr verloren. Ein Blick zurück auf ihre letzten Projekte und ihr Vermächtnis.

"Ich habe keine Angst vor dem Tod", sagte Shannen Doherty (1971-2024) in einem ihrer letzten . "Ich will nicht sterben. Das ist der Unterschied." Acht Monate später, am 13. Juli 2024, verlor die Schauspielerin nach vielen Jahren ihren Kampf gegen den Krebs. Dabei war sie "noch nicht fertig", wie sie betont hatte - mit dem Leben, dem Lieben, dem Schaffen und damit, "Dinge hoffentlich zum Besseren zu verändern." Trotz ihrer schweren Erkrankung war sie positiv geblieben, verfolgte bis zum Schluss neue Projekte und hielt am Leben fest.

"House of Halliwell" - eine Rückkehr zu "Charmed"

Nur wenige Tage vor ihrem Tod verkündete Shannen Doherty ihr neuestes Projekt: Sie schloss sich dem Podcast "House of Halliwell" an, der sich der Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" widmet. Von 1998 bis 2001 spielte Doherty darin die Rolle der Prue Halliwell. Ihre Co-Stars Holly Marie Combs (51), Brian Krause (56) und Drew Fuller (45) hatten den Podcast gestartet und wagten mit Doherty einen Relaunch. Am 8. Juli 2024 überraschte das Quartett die Fans in der Episode "Welcome Home Prue Halliwell" mit der neuen Besetzung. Ab sofort wollten sie zu viert alle Folgen von "Charmed - Zauberhafte Hexen" analysieren und besprechen. Doch nur fünf Tage später verstarb Shannen Doherty.

"Diese Serie, dieser Charakter, dieser Podcast haben Shannen so viel bedeutet", hieß es dazu in einem . "Wir wollen ihr Andenken ehren und Shannens Wunsch erfüllen, indem wir die ersten fünf Folgen veröffentlichen, die sie vor ihrem Tod aufgenommen hat." Einzelne Anekdoten aus diesen Aufnahmen wurden auch auf dem zugehörigen Instagram-Profil verewigt, ausgewählte Szenen mit Doherty als Prue werden ihr zu Ehren in Posts mit dem Hashtag #shandosunday besonders hervorgehoben.

Leben mit dem Tod vor Augen

Auch in ihrem eigenen in dem Doherty vorrangig über ihren Umgang mit der Krebserkrankung sprach, kündigte sie zusammen mit Holly Marie Combs den Relaunch des "Charmed"-Podcasts an. In der Episode erklärte die schwer kranke Schauspielerin, dass hinter ihren Projekten auch ein finanzielles Interesse stecke. So wollte sie so viel Geld wie möglich verdienen und es gut anlegen, damit sie nicht mehr arbeiten müsse. "Ich kann dann auch viel mehr Urlaub machen", so der Serienstar. "Aber dann denke ich auch, wenn ich sterbe, hat meine Mutter einen netten Notgroschen und ich muss mir keine Sorgen machen."

Für ihre Mutter hatte Doherty noch weitere Vorbereitungen getroffen. "Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe", sagte sie ein paar Wochen zuvor in . Um keinen materiellen Ballast zu hinterlassen und ihre Mutter damit zu entlasten, mistete Doherty aus und begrub den Traum von einer Pferderettung in Tennessee. Zu diesem Zeitpunkt litt sie an Brustkrebs im vierten und letzten Stadium.

Der lange Kampf gegen den Krebs

Die Diagnose Brustkrebs bekam Shannen Doherty 2015 zum ersten Mal. Von Anfang an ging sie sehr offen mit dieser Krankheit um. Der Krebs bildete später Metastasen in ihrem Gehirn und griff auf die Knochen über. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod begann sie eine neue Chemotherapie. Trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand, bis sie am 13. Juli 2024 im engsten Kreis ihrer Lieben mit 53 Jahren starb.

Doherty wurde vor allem für ihre Rollen in den TV-Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" bekannt. 2009 kehrte sie für den Ableger "90210" noch einmal in ihre Rolle als Brenda Walsh zurück. Privat war ihr kein anhaltendes Liebesglück vergönnt: Doherty war dreimal verheiratet. Von ihrem letzten Ehemann, Kurt Iswarienko (51), ließ sie sich nur kurz vor ihrem Tod scheiden. Sie hatte im April 2023 die Scheidung eingereicht, nachdem er sie betrogen hatte.

Allein war Shannen Doherty aber nicht. In ihren letzten Stunden war sie von ihren Liebsten umgeben, wie ihr Arzt und enger Vertrauter Dr. Lawrence D. Piro nach ihrem Tod dem sagte. Sie sei "von einer ausgewählten Gruppe von Freunden umgeben" gewesen, "die ihr viel Fürsorge und Unterstützung zukommen ließen", so der Arzt. "Das Schwierigste daran war, dass sie nicht bereit war, zu gehen, weil sie das Leben liebte."

Mit ihrem Podcast und ihrem offenen und ungeschönten Umgang mit ihrer Krankheit hat sie sich ein Denkmal gesetzt. Ihr Vermächtnis geht weit über ihre Schauspielrollen hinaus. Somit bleibt Shannen Doherty nicht nur als Serienstar in Erinnerung, sondern auch als Kämpfernatur mit einem ungebrochenen Lebenswillen.