Vor einem Jahr starb AnNa R.: Was über Hintergründe und Todesursache bekannt ist

Der Tod von AnNa R. im März 2025 sorgte unter Freunden, Kollegen und "Rosenstolz"-Fans für große Bestürzung. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und die AZ erinnert sich an das Ausnahmetalent zurück. Was über das viel zu frühe Ableben von AnNa R. bekannt ist.

AnNa R. (†55) wurde an Weihnachten 1969 in Berlin geboren und sollte in der deutschen Hauptstadt auch für immer ihre Augen schließen. Als die Sängerin am 16. März 2025 tot in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden wurde, löste dies eine große Welle der Trauer aus. Woran starb AnNa R. und wie ehren Weggefährten und Fans seit einem Jahr ihr Vermächtnis? Die AZ gibt einen Überblick.

Tod von AnNa R.: Was die Ermittler bekannt gaben

Mit Liedern wie "Liebe ist alles" und "Gib mir Sonne" sammelten AnNa R. und Peter Plate (58) große Charterfolge: Als Musikduo "Rosenstolz" gelang es ihnen, mit tiefgründigen Texten viele Herzen zu berühren. Doch auch in den Gruppen "Gleis 8" und "Silly" war die besondere Stimme von AnNa R. zu hören. Der überraschende Tod der Sängerin vor einem Jahr traf die Musikwelt hart – und warf zunächst viele Fragen auf.

Wie unter anderem die berichtete, wurde die Sängerin am Abend des 16. März "mit etwas Blut vor dem Mund" von Polizeibeamten aufgefunden. Ein Bekannter hatte zuvor den Notruf getätigt, nachdem die 55-Jährige nicht ans Telefon gegangen war, obwohl sie zum Gespräch verabredet waren. Ermittler vermuteten, dass AnNa R. "mindestens ein paar Tage" in ihrer Berliner Wohnung gelegen haben muss.

Weil die Ermittler ein Fremdverschulden schnell ausschließen konnten, wurde von einer Obduktion der Leiche abgesehen. Schließlich stand im Raum, dass AnNa R. an einer Krankheit verstorben sei –

AnNa R. starb im Alter von 55 Jahren. Die Eltern der Sängerin kennen die Todesursache, haben diese jedoch nie öffentlich gemacht. © imago/Sven Simon

Gedenkstätte am "Theater des Westens": Fans nehmen Abschied

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand die Beerdigung von AnNa R. dann im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Fans hingegen konnten sich am "Theater des Westens" in Berlin von ihrem Idol verabschieden: Dort wurde eine Gedenkstätte für die Verstorbene eingerichtet. Als die AZ vor einem Jahr vor Ort war, legten trauernde Fans gerade Briefe und Blumen für AnNa R. nieder, bei manchen flossen auch Tränen.

Die Gedenkstätte für AnNa R. am "Theater des Westens" in Berlin. © imago/PicOne

Der "Rosenstolz"-Fanclub hatte einen rührenden Brief an der Hauswand des Theaters angebracht: "AnNa hat uns mit ihrer Musik viel geschenkt – Trost, Mut, Gänsehautmomente, Lachen und Tränen. Ihre Stimme war für viele von uns ein Zuhause, ein sicherer Hafen in den Stürmen des Lebens", hieß es in dem Abschiedsbrief. "Es ist schwer zu begreifen, dass sie nun nicht mehr da ist."

"Mut zur Liebe": Letztes Album von AnNa R. erschien posthum

Sechs Monate nach ihrem Tod erschien mit "Mut zur Liebe" das letzte Solo-Album von AnNa R. Die Sängerin hatte bis zuletzt an neuer Musik gearbeitet – ein finales Geschenk, das Angehörige, die Plattenfirma und ihr Management unbedingt mit Fans teilen wollten. sagte Manager Frank Wiedermann über die Veröffentlichung der zehn emotionalen und persönlichen Songs.