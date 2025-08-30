Vor der Hochzeit: Leyla und Mike Heiter tanzen im Regen

Leyla und Mike Heiter feiern am Samstag an der Amalfiküste ihre Traumhochzeit. Am ersten Tag ihres Wedding-Wochenendes gab es einen romantischen Tanz im Regen.

Die Heiters, hier auf einem Event in Bonn, feiern am Samstag in Italien erneut Hochzeit.

Der große Tag ist da! Am heutigen 30. August wollen Leyla (29) und Mike Heiter (33) noch einmal heiraten. Vor ihrer Traumhochzeit feierten die Reality-TV-Stars schon am Freitag den Start ihres Hochzeitswochenendes, der allerdings leider ins Wasser fiel. Die beiden machten das Beste draus.

In seinen Storys bei Instagram erzählte Mike Heiter am Freitag seinen Followerinnen und Followern erst noch: "Gerade hatten wir Pech mit dem Wetter, jetzt sieht es so aus, als hätten wir Glück. Drückt uns die Daumen." Im Anschluss zeigte er einige Eindrücke von dem Fest, darunter das glückliche Paar, eine festlich gedeckte Tafel und einige Gäste. Zu diesen gehören unter anderem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38), der Influencer Twenty4tim (24) und "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff (43), der feierte.

"Wir haben gehört, Regen bringt Glück"

Die Heiters, wurden, teilten unter anderem auch einen kurzen , der noch einmal einige Momente vom ersten Tag der Feierlichkeiten an der italienischen Amalfiküste zeigt. Zum Essen , von der die Hochzeit am Samstag live übertragen wird, Pizza, Mozzarella und Nachtisch.

Schon im Vorfeld hatte Mike sich Sorgen über das Wetter gemacht, aber obwohl es am Freitag vor Ort tatsächlich regnete, ließen sich die beiden den Auftakt ihrer großen Feier offensichtlich nicht vermiesen. "Wir haben gehört, Regen bringt Glück", schrieb er zu einem gemeinsan Beitrag, der die beiden dabei zeigt, wie sie bei strömendem Regen auf die Tanzfläche laufen - und dort dann wie in einem romantischen Film miteinander tanzen. Natürlich gab es auch ein Küsschen.

Dass das Wetter der Stimmung offenbar nichts anhaben konnte, zeigt auch ein weiterer Clip. Leyla Heiter, ehemals Lahouar, , in dem sie sich ebenfalls bei strömendem Regen gefrorenen Wein gönnt.