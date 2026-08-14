Vor den Toren Münchens: Birgit Schrowange entdeckt Wohlfühlort und verrät Details

Vor etwas über einem Jahr wagten Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank einen kompletten Neuanfang: In München bezogen sie ein Nest und genießen seitdem die Vorzüge der bayerischen Metropole. Jetzt gewährt Schrowange Einblicke in einen besonderen Ausflug – und verrät, was sie an München am meisten fasziniert.

Birgit Schrowange (68) war viele Jahre lang in Köln daheim: Beruflich wie privat verbindet sie viele Erinnerungen mit der Rhein-Metropole. Seit einigen Monaten nennt die Moderatorin allerdings München ihr Zuhause. Über den hohen Freizeitwert der bayerischen Hauptstadt wird national geschwärmt – und auch Birgit Schrowange kann die Vorzüge ihrer neuen Wahlheimat nicht leugnen.

Birgit Schrowange am Spitzingsee: "Wie wunderschön Bayern ist"

"Manchmal muss man gar nicht weit weg, um ganz weit weg zu sein." Das schreibt Birgit Schrowange auf Instagram und teilt eine Reihe privater Aufnahmen, die während eines Ausflugs am Spitzingsee entstanden sind. "Seit etwas mehr als einem Jahr leben wir nun in München – und entdecken immer wieder aufs Neue, wie wunderschön Bayern direkt vor unserer Haustür ist."

Bei strahlendem Sonnenschein wandert sie mit Ehemann Frank Spothelfer um den malerischen Spitzingsee und lässt es sich sichtlich gut gehen. "Wald, Berge, Felsen, Sonne, Wasser und ganz viel Ruhe", schwärmt Schrowange über das Paradies vor den Toren Münchens. "Ich glaube, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass solche Orte jetzt einfach 'vor unserer Haustür liegen'."

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Birgit Schrowange in München: "Mein Mann hat hier studiert"

Vor einigen Monaten hatte Birgit Schrowange verraten, warum es sie wirklich nach München verschlagen hat. "Wir wollten einfach in einer schönen Stadt leben, auch eine gemütliche Stadt, mit einem hohen Freizeitwert." Für die Isar-Metropole hatte aber noch ein ganz entscheidender Faktor gesprochen: "Mein Mann hat hier studiert und ich habe ihn sehr glücklich gemacht, als ich gesagt habe: 'Ja, komm, wir machen das jetzt'", so Schrowange.

Frank Spothelfer war über den Umzug sogar so erfreut, dass er seiner Ehefrau ein XXL-Versprechen machte. "1000 Wünsche" wollte er ihr in München erfüllen, damit es ihr an nichts fehlt. "Das nutze ich schamlos aus", so Birgit Schrowange lachend. "Wir fühlen uns wie zwei Studenten, die sich noch mal eine neue Stadt erobern."