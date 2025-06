Am Mittwochmorgen hat Markus Söder dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen" einen Besuch abgestattet. Dabei überraschte der Ministerpräsident mit Aussagen zu seiner Außenwirkung. Aber warum wurde er vorab von der Redaktionsleitung bedrängt?

Erfolgreicher Instagramer, Auftritte in angesagten TV-Shows wie "Inas Nacht" und jetzt auch im "Sat.1 Frühstücksfernsehen": In der deutschen Politik dürfte Markus Söder (58) der König der Selbstvermarktung sein. Am Mittwochmorgen (18. Juni) präsentierte sich der bayerische Ministerpräsident im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" und plauderte aus dem privaten Nähkästchen.

Markus Söder lehnt Bier im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ab

Moderator Chris Wackert (36) wollte von Markus Söder wissen, wie er denn ein typischer Morgen bei ihm ausschaut. Der 58-Jährige verriet, dass er in der Früh bereits gegen 5 Uhr aufsteht und seinen Tag erstmal mit Sport beginnt: "Wenn man sehr groß ist, [...] dann muss man etwas für den Rücken tun. Da mache ich dann Sportübungen am Morgen."

Ein Kaffee kommt beim bayerischen Ministerpräsidenten in den ersten Stunden nicht auf den Tisch. "Ich trinke einen O-Saft oder einen Multivitaminsaft – kein Bier, wie es hier steht." Tatsächlich wurden in der Küche des Studios mehrere Flaschen Weizenbier platziert, passend zu einem Weißwurstfrühstück. Doch das lehnte Markus Söder dankend ab.

Markus Söder: "Man will ökologisch modern und jugendlich wirken"

Auch auf ein angebotenes Müsli verzichtete der Politiker und sagte dazu: "Dieses Müsli-Zeugs hat mich noch nie begeistert. Ich habe es versucht. Man will ja ökologisch modern und jugendlich wirken." Diese Aussage im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" lässt aufhorchen, denn damit gibt er indirekt eine Inszenierung seiner öffentlichen Person zu. Markus Söder präsentiert sich auf Instagram gerne volksnah, postet unter dem Hashtag "#söderisst" sogenannten "Food Content". Dass er durch den Verzehr von Müsli "ökologisch modern und jugendlich" rüberkommen will, zeigt deutlich, wie wichtig ihm seine Außenwirkung ist.

Redaktion im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" bedrängt Markus Söder

Im Gespräch mit Chris Wackert kam auch der Influencer-Status von Markus Söder zur Sprache. Auf Instagram hat er über 700.000 Follower und polarisiert regelmäßig mit seinen Beiträgen. Zur Weihnachtszeit etwa werden seine Postings zu den modisch fragwürdigen Weihnachtspullis zu viralen Hits. Die Reichweite des Ministerpräsidenten ist auch der Redaktion vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" aufgefallen. Söder sagte sichtlich belustigt: "Kann sein, dass ich euch jetzt folge. Ich wurde vorhin schon bedrängt von der Redaktionsleitung. Sie hat gesagt, ich muss das dann machen."

Ein Mann, ein Wort? Markus Söder lässt sich wohl ungern etwas vorschreiben, denn bislang (Stand 18.6., 9.15 Uhr) hat er beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" noch nicht auf den Follow-Button gedrückt. Aber auch die Sendung folgt dem bayerischen Ministerpräsidenten noch nicht auf Instagram.