Vor 25 Jahren ein "Bondgirl": Barbara Schöneberger begeistert mit Foto von früher

Barbara Schöneberger zählt zu den erfolgreichsten Moderatorinnen im deutschen TV, steht für zahlreiche Shows vor der Kamera. Bereits zum Karrierestart zeigte sie sich selbstbewusst, wie ein 25 Jahre alter Schnappschuss zeigt.

"Verstehen Sie Spaß?", "Denn Sie wissen nicht, was passiert!", "NDR Talk Show" – kaum eine Moderatorin prägt das deutsche Fernsehen so wie Barbara Schöneberger. Seit 25 Jahren begeistert sie bereits die Zuschauer. Jetzt hat die geborene Münchnerin einen Foto-Rückblick gegeben. Wie sah sie zu Beginn ihrer Karriere aus?

So sah Barbara Schöneberger früher aus

Das Foto auf Instagram zeigt Barbara Schöneberger im schwarz-weiß-gestreiften Kleid mit einem Revolver in ihren Händen. Dazu schreibt sie lediglich die Jahreszahl "1998". Zu diesem Zeitpunkt war die Moderatorin 24 Jahre alt und versuchte ihre ersten Schritte im TV-Business.

Im selben Jahr startete Barbara Schöneberger ihre Fernsehlaufbahn in der Sat.1-Sendung "Bube, Dame, Hörig". Kaum einer konnte damals ahnen, dass sie eine derart erfolgreiche Karriere absolvieren und später für die bekanntesten Shows vor der Kamera stehen würde. Ob das Bild auch für eine Produktion aufgenommen wurde oder einfach nur ein Spaß war, hat Schöneberger nicht verraten.

"Bondgirl": Fans von Barbara Schöneberger sind begeistert

Barbara Schöneberger wird von Fans gefeiert und legt mit einem weiteren Foto nach. "Auch 1998", schreibt sie zur weiteren Aufnahme auf Instagram:

Optisch hat sich Barbara Schöneberger im Vergleich zu heute kaum verändert, obwohl die Aufnahme bereits 25 Jahre her ist. "Das ist doch niemals von 1998. Sieht eher aus wie von gestern", schreibt ein Follower zum Foto. Ein weiterer findet, die Moderatorin hätte in dieser Aufmachung eine Rolle in einem bekannten Agenten-Streifen bekommen können: "Bond, Barbara Bond, das Gift der blonden Frauen."