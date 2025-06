Von Töchtern geschminkt: Dwayne Johnson mit Lippenstift und Rouge

Der Actionheld tut "alles, um sie zum Lachen und Lächeln zu bringen". Dwayne Johnson ist froh über jede Minute, die er mit seinen Töchtern teilt. Denn das konnte er früher nicht.

Pinker Nagellack, Smokey Eyes, etwas viel Rouge und rote Lippen: So hat sich Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson (53) seinen mehr als 393 Millionen Followern jetzt gezeigt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um die Vorbereitung auf eine neue Rolle, sondern um einen ganz normalen Tag als Papa von Töchtern. Der Muskelprotz aus Filmen wie denen der "Fast & Furious"-Reihe gibt zu, wie schnell seine kleinen Mädchen den starken Kerl weichklopfen können.

Ein kurzes Video zeigt den Schauspieler mit gequälter Miene, wie er von seinen jüngsten Töchtern Tiana (6) und Jasmine (9) geschminkt wird. Sein Gesicht wurde dazu mit einem schwarzen Strich halbiert, sodass sich die beiden Mädchen jeweils auf einer Gesichtshälfte von Papa austoben konnten. Dazu postet er seinen Tagesablauf mit den zwei Wirbelwinden.

"8:57 Uhr: Meine beiden kleinen Tornados flehen mich an, sie eine Make-up-Party auf meinem Kopf feiern zu lassen. 8:59 Uhr: Ich stimme der Folter zu", begann er in der Bildunterschrift. "9:04 Uhr geraten sie in einen großen Streit um 'die Art' von Make-up, die es sein soll, also beschließen sie, mein Gesicht in der Mitte zu teilen, und jede von ihnen kann tun, was sie mit 'ihrer Seite' von Papas Gesicht machen möchte."

Im Zoom-Meeting mit Nagellack

Danach ging es laut Instagram-Protokoll zur Reinigung und einem Zoom-Meeting, bei dem er feststellte, "dass ich immer noch Nagellack auf meinen Fingern habe", fuhr er fort. "Aber am Ende des Tages, wenn es an der Zeit ist, sie ins Bett zu bringen und ihnen einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, erinnerst du dich schnell daran, dass sie nur einmal klein sind und du alles tun würdest, um sie zum Lachen und Lächeln zu bringen."

Als viel beschäftigter Filmstar genießt er jede Sekunde mit seinen Kindern. Zeit, die er sich mittlerweile bewusst für sie nimmt: "Ich denke, ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich meinen eigenen Zeitplan erstellen kann, was wirklich schön ist, weil es nicht immer so war, und ich habe wirklich Glück", sagte Johnson . Es erlaube ihm, "den Mädchen näherzukommen".

Neben den zwei Mädchen hat Dwayne Johnson eine weitere Tochter: Simone Johnson (23), aus einer später geschiedenen Ehe mit Dany Garcia (56). Tiana und Jasmine stammen aus seiner Beziehung mit der Sängerin Lauren Hashian (40), mit der er seit 2019 verheiratet ist.