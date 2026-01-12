Von "The Voice" zur Burgerbraterei: Thore Schölermann hat einen neuen Job

Thore Schölermann betreibt jetzt drei McDonald's-Filialen in Aachen. Auf den Chef-Job hat er sich viele Monate lang vorbereitet und kann offensichtlich auch auf die Unterstützung seiner Ehefrau zählen.

Im Dezember besuchten Jana und Thore Schölermann die Benefizgala der McDonald's Kinderhilfe Stiftung in München. Nun hat der Moderator selbst drei Filialen übernommen.

Moderator Thore Schölermann (41) sorgt mit seinem neuen Job für Aufsehen. Es wurde bekannt, dass er alle drei Filialen von McDonald's in Aachen als Franchisenehmer übernimmt und damit Chef von rund 120 Mitarbeitern wird. Dafür gab es jetzt Glückwunsche von Kollegen und Ehefrau Jana (38).

Er bereitete sich fast zwei Jahre lang auf den Schritt vor

Auf betonte Schölermann: "Fast 2 Jahre Vorbereitung und jetzt geht's los ... Ich liebe es und ab jetzt lebe ich es auch ... ich freue mich auf McDonald', auf Aachen, auf euch meine Gäste und natürlich auf mein Mega-Team". In seiner Story zeigte er sich dann gleich beim Einsatz am Wochenende. Er besuchte seine Filialen und brachte seinen Mitarbeitern "ein kleines Willkommenstütchen" mit der Aufschrift "Team Tasty Schölermann" persönlich vorbei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Er habe schon länger überlegt, wie er die Neuigkeit verraten könne und wolle noch einmal in Ruhe erzählen, wie es dazu gekommen ist. Er habe jedoch sehr viel zu tun. Ehefrau Jana betonte in ihrer Instagram-Story: "Bin stolz auf dich. Endlich ist die Katze aus dem Sack und es geht richtig los."

Auch Moderator Benjamin Bieneck (42) bekundete auf seiner Seite, stolz auf Schölermann zu sein. "Well done und viel Erfolg! Und immer genug Frittenfett in der Fritteuse!" Schauspieler Jo Weil (48) wies ebenfalls auf den neuen Job hin und schickte Glückwünsche.

Thore Schölermann moderierte unter anderem "taff" und "The Voice Kids". Während er bei dem Format Ende 2025 seinen Ausstieg verkündete, will er dem Hauptformat "The Voice of Germany" weiter treu bleiben. Auch bei "Schlag den Star" ist er am Sonntagabend in der Jubiläumsfolge "Team ProSieben vs. Team Sat.1" dabei (live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn).

Daneben setzt er nun auf ein Standbein außerhalb der Fernsehbranche. Auf die Aufgabe als McDonald's-Filialleiter hat er sich längere Zeit vorbereitet. : "Ich habe über Monate eine richtige Ausbildung absolviert." Wie die "Aachner Zeitung" berichtete, hat er die Filialen am Holzgraben, im Hauptbahnhof und an der Debyestraße übernommen Der bisherige Inhaber habe seine Filialen verkauft. Thore Schölermann habe bereits einige Neuerungen eingeführt, unter anderem die Zulassung von Hunden in den Restaurants. Seine Firma, die Schölermann Gastro GmbH, sei für den Betrieb der drei Filialen zuständig.

Vor allem wegen seiner Familie hat er sich beruflich verändert. "Es verändern sich Sichtweisen und Prioritäten", erzählte er "Bild" weiter. So habe er nun geregeltere Arbeitszeiten. Schölermann lebt mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern in Köln, rund eine Stunde Autofahrt von Aachen entfernt.