Von Sushi bis Luxus-Uhren: Hilfsbedürftige Senioren aus München erleben außergewöhnlichen Nikolaustag
Ihr Herz ist so groß – es bräuchte eigentlich eine eigene Postleitzahl. Münchens Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis ermöglichte 100 hilfsbedürftigen Rentnern der Lichtblick Seniorenhilfe e.V. einen unvergesslichen Nikolaustag. Hotel-Chef Marc Epper öffnete für diesen besonderen Anlass die Türen seines Fünf-Sterne-Hauses Mandarin Oriental.
Schon beim Betreten konnten viele der Senioren kaum glauben, dass sie ausgerechnet im nobelsten Hotel zu Gast sein und dort Platz nehmen durften. Für manche war schon ein Cappuccino ein seltenes kleines Glück – doch an diesem Tag sollte es bei Weitem nicht dabei bleiben.
Ein festlicher Mittag im Edel-Restaurant Matsuhisa
Im edlen Restaurant Matsuhisa erwartete die Senioren ein Menü, das viele von ihnen sonst nur aus dem Fernsehen kennen: feinstes Sushi zur Vorspeise, anschließend Ente mit Rotkohl und ein Dessert, das die Gesichter zum Strahlen brachte. "Es ist ein Nikolaustag, den es so noch nie gab", freute sich Saskia Greipl-Kostantinidis in der AZ. Und behielt damit recht.
Luxus-Uhren, Geldgeschenke – und ungläubige Blicke
Der Nachmittag hielt Überraschungen bereit, die nicht nur langjährige Unterstützer zu Tränen rührten. Mehrere Partner der Charity-Queen hatten sich zusammengeschlossen, um den Senioren außergewöhnliche Nikolaus-Charity-Geschenke zu machen.
Wempe-Geschäftsführer Alessandro Rizzo überreichte jedem Gast eine hochwertige Uhr im Wert von je 400 Euro. "Saskia ist meine beste Freundin. Daher ist Unterstützung doch Ehrensache“, sagte er der AZ.
Für Christian Lealahabumrung, Gesellschafter der Rock Capital Group, ist es nur eines der vielen sozialen Projekte, die er gerade aktiv unterstützt. Der Unternehmer beschenkte jeden hilfsbedürftigen Senior mit 100 Euro – eine kleine finanzielle Freude, mit der man sich endlich wieder einen persönlichen Wunsch erfüllen kann. Auch IHK-Präsident Prof. Dr. Klaus Josef Lutz und seine Partnerin Eva Bong beteiligten sich mit liebevollen Nikolaus-Überraschungen.
Raunen und Freudentränen wegen Herzlichkeit und Wärme
Als die Geschenke verkündet und verteilt wurden, ging ein laut Raunen durch das erstklassige Restaurant. Viele konnten die Tränen nicht zurückhalten. Diese Großzügigkeit übertraf jede Vorstellung.
Für die passende Magie sorgte ein prominenter Nikolaus: Schauspieler Florian Odendahl schlüpfte in das Bischofskostüm. "Mein Herz ist beseelt. Ich durfte anderen Menschen eine Freude machen", sagte er. Dieser Nikolausnachmittag im Mandarin Oriental war ein Geschenk an Hilfsbedürftige, denen solche Momente im Alltag viel zu selten begegnen.
Julia Leischik und Clemens Baumgärtner hören hilfsbedürftigen Senioren zu
TV-Moderatorin Julia Leischik war ebenfalls gekommen – nicht als Promi, sondern als nahbare Begleiterin. Die Quoten-Queen von Sat.1 ging von Tisch zu Tisch, posierte für Fotos und hörte zu.
"Das ist manchmal mehr wert als ein Geschenk", stellte Saskia Greipl-Kostantinidis fest. Und auch CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner freute sich über so viel Herzlichkeit und Wertschätzung.
