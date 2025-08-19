Von "süß" bis "grauenvoll": Cathy Hummels polarisiert mit bairischem Dialekt

So hat man Cathy Hummels selten gesehen. In einem Video packt sie plötzlich ihren bairischen Dialekt aus. Doch damit scheint sie nicht bei jedem punkten zu können.

"Spatzl, du brauchst koan Lebkuchenherzl, weil i bin siaß gnuag" – dieser Anmachspruch stammt nicht von einem lederhosentragenden Proll, sondern von Cathy Hummels. Sie testet in einem neuen Video Flirtversuche auf Bairisch. Was lustig gemeint ist, entwickelt sich aber zu einer Diskussion um den Dialekt der Unternehmerin.

Cathy Hummels setzt auf bairische Anmache

"Ein fescher Spruch, ein zünftiger Blick und schon ist der Funke übergesprungen", schreibt Cathy Hummels auf Instagram zu dem Clip. Dann zitiert sie Sprüche wie "Magst du ein Herz haben? Weil ich hätte meins noch frei" oder "Mensch, ich bin nicht da wegen dem Bier, ich bin da wegen dir". Dabei spricht die Münchnerin Bairisch, was für sie in der Öffentlichkeit eher ungewöhnlich ist.

Die Flirtversuche stammen allerdings nicht aus der Feder von Cathy Hummels, sondern einem Bot für Künstliche Intelligenz. Von ihrer Community will sie daher auch wissen, welcher Spruch auf dem Oktoberfest 2025 tatsächlich funktionieren könnte – immerhin startet die Wiesn bereits in wenigen Wochen am 20. September. Doch in den Kommentaren geht es nicht unbedingt um die Wirksamkeit der bairischen Anmache, sondern um die Qualität des gesprochenen Dialekts.

Flirten im Dialekt: Cathy Hummels polarisiert

Die Reaktionen zum Clip von Cathy Hummels sind gespalten. Einige feiern ihre ungewohnte Art als "süß", andere wiederum finden ihre Aussprache "grauenvoll". "Bairisch klingt bei dir aber auch herzig", schreibt etwa ein Unterstützer. Ein Kritiker hingegen findet: "Du bist echt hübsch, aber des mit dem Borischen lass des sei des konst du neda."

Cathy Hummels sorgt für Lacher: "Du könntest in die Fußstapfen von Monika Gruber treten"

Während Cathy Hummels mit ihrem Dialekt polarisiert, scheint sie dennoch mit ihrer lustigen Art anzukommen. Ein Fan findet sogar, sie solle dieses Talent noch mehr nutzen und fordert eine eigene Show für die Münchner Unternehmerin: "Ich stelle immer wieder fest, was für ein komödiantisches Talent du hast! Ich hoffe, dass das ein TV-Sender auch mal erkennt und dir ein Comedy-Format gibt. Du könntest glatt in die Fußstapfen einer Monika Gruber treten!"

Könnte Cathy Hummels tatsächlich in die Fußstapfen von Monika Gruber treten? © imago

Ob die Gruberin das genau so sieht? Immerhin hatte sich die Komikerin im März 2024 von der Bühne verabschiedet. Die Lücke, die sie dabei hinterlassen hat, wird wohl kaum von Cathy Hummels gefüllt werden, denn: Monika Gruber arbeitet bereits fleißig an einem Bühnen-Comeback. Dennoch hat Hummels in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass mehr in ihr steckt als eine Ex-Spielerfrau und Internetpersönlichkeit. Von daher bleibt eine mögliche Comedy-Karriere erst mal abzuwarten.