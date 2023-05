Von Paris Hilton bis Kaley Cuoco: So feierten die Stars den Muttertag

Der gestrige Sonntag stand ganz im Zeichen des Muttertags. Viele Promis - darunter Paris Hilton oder auch Kaley Cuoco - feierten ihren Ehrentag als frisch gebackene Mamas zum ersten Mal.

Der gestrige Sonntag stand natürlich auch in den USA ganz im Zeichen der Mütter. Zahlreiche internationale Stars posteten zum Muttertag ihre Glückwünsche an ihre eigenen Mamas oder ließen sich selbst als frisch gebackene Eltern feiern. Von Paris Hilton bis zu Reese Witherspoon: So feierten die prominenten Mamas in den USA ihren Ehrentag.

Reese Witherspoon

Die Oscarpreisträgerin Reese Witherspoon (47) feierte Muttertag natürlich im Kreise ihrer Liebsten. Ihre Söhne Tennessee (10) und Deacon (19) sowie ihre Tochter Ava (23) waren laut "People"-Magazin selbstverständlich an ihrer Seite. : "Ich habe das Glück, ihre Mama zu sein." Erst im März 2023 machte sie bekannt, dass sie sich von ihrem Ehemann Jim Toth (52), Vater von Tennessee, nach zwölf Ehejahren scheiden lasse. Deacon und Ava stammen aus ihrer Ehe mit Kollege Ryan Phillippe (48).

Rebel Wilson

Die Komikerin und Schauspielerin Rebel Wilson (43) feierte in diesem Jahr ihren ersten Muttertag. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Muttertag! (Bin gerade um 5:30 Uhr aufgewacht und habe gewickelt .... wie geht es euch?) Wilson wurde im November 2022 zum ersten Mal per Leihmutterschaft Mama, seit Februar 2023 ist sie mit ihrer Lebensgefährtin, der Designerin Ramona Agruma (38) verlobt.

Kelly Osbourne

Auch Kelly Osbourne (38) genoss ihren ersten Muttertag in vollen Zügen. Die frisch gebackene Mama feierte an der Seite ihrer Mutter, Sharon Osbourne (70). : "Zu sagen, dass ich meine Mutter liebe, ist eine Untertreibung!!! Danke Mama, dass du mir beigebracht hast, was Liebe wirklich bedeutet und dass du das Fundament gelegt hat, das es mir ermöglicht, in deine Fußstapfen zu treten und die beste Mutter zu sein, die ich sein kann." Ihre Mama bezeichnete Kelly überdies noch als "Königin".

Paris Hilton

Neben Wilson und Osbourne durfte auch Paris Hilton (42) ihren ersten Muttertag feiern. Sie genoss den Tag gemeinsam mit Ehemann Carter Reum (42) und dem gemeinsamen Sohn Phoenix Barron. und schrieb dazu: "So aufgerecht, meinen ersten Muttertag mit meinem kleinen Engelsbaby Phoenix zu feiern." Mama zu sein, sei die unglaublichste Erfahrung, die sie bislang machen durfte: "Es ist eine Liebe, die man nicht in Worte fassen kann, ein Gefühl, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, bis ich meinen kleinen Prinzen in meinen Armen hielt." Es fülle ihr Herz mit Liebe, ihn jeden Tag wachsen und lernen zu sehen.

Kaley Cuoco

Ebenfalls zum ersten Mal feierte Kaley Cuoco (37) in diesem Jahr Muttertag. Sie teilte in einer ihrer Instagram-Storys ein kurzes Video, in dem ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey zu sehen ist. Cuoco nähert sich dem Bettchen des rund ein Monat alten Babys und flüstert: "Guten Morgen! Hallo!" Das Mädchen begrüßt daraufhin ihre Mutter mit einem Lächeln.