Total verliebt oder gar keine Lust auf Valentinstag? Die AZ hat sich bei den Promis umgehört. Was Uschi Glas, Ralf Moeller und Günther Sigl vorhaben - und wer auf keinen Fall Blumen als Geschenk möchte.

Für Monika Gruber ist Valentinstag ein besonderer Tag, aber aus einem anderen Grund: Ihr Neffe heißt Valentin.

Wer turtelt noch wie am ersten Tag? Und wer ignoriert den Valentinstag komplett? Welcher bekannte Schauspieler von seiner Liebsten ein Blumenkaufverbot auferlegt bekommen hat, wer den Tag mit der Familie feiert – und für welche Promi-Größe der Valentinstag einen traurigen Anstrich hat.

Die AZ hat sich umgehört – von Monika Gruber bis Uschi Glas:

Anita Eichhorn: Echte Valentinstags-Fans sind Schauspielerin Anita Eichhorn und Partner Alex. Der hat schon einen genauen Plan: "Wir werden den Tag ganz romantisch und gemütlich verbringen und abends essen gehen, in das Restaurant in Dachau, in dem wir zum ersten Mal gemeinsam waren."

Anita Eichhorn mit ihren Verlobten im November 2025. © imago

Anita Eichhorn ergänzt: "Der Valentinstag muss ja nicht nur die Liebe zum Partner feiern, sondern auch zur Familie oder Freunden, ich finde, das ist ein toller Anlass, um das zu zelebrieren."

Ralf Moeller: Blumen wird auch der Gladiator-Star zum Valentinstag besorgen. Allerdings nicht aus einem romantischen, sondern traurigen Anlass: "Das war der Geburtstag meiner Mutter, die vor einem Jahr verstarb. Am 14. Februar werde ich Blumen auf den Friedhof bringen und an die schöne Zeit mit ihr denken", erzählt Moeller der AZ.

Schauspieler Ralf Moeller. © Michael Kappeler/dpa

Monika Gruber: Die Kabarettistin verbringt den Tag nicht etwa mit einem heißen Date, sondern ganz anders – mit der ganzen Familie: "Dieser Tag wird bei uns mit einem anderen Ritual gefeiert, denn mein Neffe heißt Valentin und das ist ja sein Namenstag! Meistens gehen wir zusammen Pizza essen oder holen uns was, setzen uns zusammen und feiern den großartigen Buam, der heuer schon 19 wird. Er ist zwar nicht mehr mein Kleiner, in meinem Herzen aber bleibt er immer mein Bubi."

Gitti Walbrun mit Anita Eichhorn. © Sven Geißelhardt

Gitti Walbrun: Der "Dahoam is Dahoam"-Star hat mit "Gotti" eine Vereinbarung: "Wenn ich nur am Valentinstag Blumen bekommen würde, würd’ ich auf sie pfeifen! Wir haben ausgemacht, dass er mir nichts schenkt – dafür jede Menge Blumen und Sträucher für unseren Garten in Dachau, wenn es an der Zeit ist, da habe ich doch viel mehr davon!"

Günther Sigl von der Spider Murphy Gang. © Jens Niering

Günther Sigl: Der Frontmann der Spider Murphy Gang Günther Sigl und seine Ehefrau Doris sind noch relativ frisch verheiratet: "Am Valentinstag busseln meine Frau und ich uns den ganzen Tag lang nur ab und ich singe ,Für immer (Hand in Hand)’, das habe ich für unsere standesamtliche Trauung vor drei Jahren für sie komponiert. Aber mal ganz im Ernst: Ein wirklicher Fan dieser kommerziellen Geschichten bin ich nicht, genauso wenig wie von Halloween mit den überhöhten Preisen."

Uschi Glas und ihr Ehemann Dieter Hermann im November 2025. © imago/Future Image

Uschi Glas und Dieter Hermann: Schauspiel-Legende Uschi Glas und Ehemann Dieter Hermann sind seit über 20 Jahren verheiratet. Der Valentinstag? Spielt im Leben des Münchner Paares keine Rolle: "Wir feiern ihn nicht", sagt sie der AZ. "Das ist für mich kein Feiertag. Wenn wir uns was schenken wollen, dann schenken wir uns was. Aber dazu brauchen wir keinen Valentinstag", so die 81-Jährige. Apropos Geschenke: "Ich denke, in erster Linie war die Idee, dass man sich Blumen schenkt. Damit wenigstens die Blumenhändler einen Umsatz machen. Aber inzwischen gibt’s Schokolade, Schmuck und alles mögliche."

Sepp Schauer und Corinna Binzer bei der Roncalli Premiere. © imago

Corinna Binzer und Sepp Schauer: Sie sind ein Traumpaar der Münchner Schauspiel-Szene: Corinna Binzer und Sepp Schauer. Doch die Münchnerin hat ihrem Liebsten eine klare Ansage gemacht: "Der Sepp hat von mir ein Blumenkaufverbot bekommen! Denn erstens ist es zu kalt für Blumen und zweitens sind sie unverschämt überteuert an dem Tag. Er schreibt mir in der Früh immer eine traumhafte Liebeskarte, ich bekomme ein schönes Geschenk – und er ist überhaupt wahnsinnig aufmerksam, er merkt sich immer, was ich mir wünsche. Und unterm Jahr gibt es oft Blumen – und der Sepp denkt von allein an alle Jahrestage, sogar an meinen Namenstag. Das würde ich jeder Frau wünschen!"

Patrick Lindner (l.) und Mann Peter Schäfer. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Patrick Lindner und Peter Schäfer: Schlagerstar Patrick Lindner und Ehemann Peter Schäfer sind eine Einheit: Auf Events sieht man kaum je einen ohne den anderen. Lindner sagt der AZ zum Valentinstag: "Wir denken jeden Tag an uns und brauchen keinen Extra-Tag für die Liebe! Aber eine kleine Aufmerksamkeit als Geste wird es am Samstag auf jeden Fall geben, und abends feiern wir zu zweit bei der ,Hullis VIP Closing Night". Wir machen immer alles gemeinsam, rund um die Uhr, und genießen die Nähe. Aber ich bin, ehrlich gesagt, schon der Romantischere von uns beiden!“