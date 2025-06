Von John Cusack bis Keith Richards: Stars trauern um Brian Wilson

Von John Cusack bis Keith Richards: Der Tod von Brian Wilson löste bewegende Reaktionen aus. Der Verlust des kreativen Kopfes der Beach Boys berührt die Musikbranche und darüber hinaus.

Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson (1942-2025) ist mit 82 Jahren gestorben. "Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist", wurde am Mittwoch über seinen Tod seines offiziellen Accounts informiert. Seine Familie erklärte in dem Statement weiter: "Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Trauer mit der Welt teilen." Diese Trauer brachten Weggefährten des Musikers in den sozialen Medien zum Ausdruck.

"Ruhe in Frieden", ehrte Rolling-Stones-Gründungsmitglied Keith Richards (81) den Musiker . Sängerin Carole King (83) postete auf Facebook: "Brian Wilson war mein Freund und mein Bruder im Songwriting. Wir teilten eine ähnliche Sensibilität (...). Die Welt wird Brian vermissen, aber wir sind so glücklich, seine Musik zu haben."

"Der Mann war ein offenes Herz, mit einem Ohr, das die Engel hörte"

Schauspieler John Cusack (58) mimte Wilson 2014 im Biopic "Love & Mercy" und gedachte : "Der Maestro ist von uns gegangen - der Mann war ein offenes Herz auf zwei Beinen - mit einem Ohr, das die Engel hörte. Im wahrsten Sinne des Wortes."

Sean Ono Lennon (49), der Sohn des 1980 verstorbenen Beatles John Lennon, betrauerte : "Jeder, der mich wirklich kennt, weiß, wie sehr mir der Tod von Brian Wilson das Herz bricht. Nicht viele Menschen haben mich so sehr beeinflusst wie er. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich ihn treffen und einige Zeit mit ihm verbringen konnte. Er war immer sehr freundlich und großzügig. Er war unser amerikanischer Mozart. Ein einzigartiges Genie aus einer anderen Welt."

Nancy Sinatra, die 85-jährige Tochter von Frank Sinatra (1915-1998), erinnerte an Wilson mit einer alten gemeinsamen Aufnahme, die sie postete: "Seine geschätzte Musik wird für immer leben, während er durch das Universum und darüber hinaus reist. Gott segne dich, lieber Brian. Eines der größten Erlebnisse meines Lebens war es, mit Brian 'California Girls' zu singen."

Brian Wilson gründete 1961 gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis (1944-1983) und Carl Wilson (1946-1998), ihrem Cousin Mike Love (84) und dem Schulfreund Alan Jardine (82) in Kalifornien die Band The Beach Boys. Er war der Songschreiber und Co-Leadsänger, spielte Bassgitarre und Keyboard. Mit der Band feierte er Erfolge wie "Surfin' U.S.A.", "Wouldn't It Be nice", "Good Vibrations" oder "California Dreamin'". Die Beach Boys zählen zu einer der erfolgreichsten Popbands der Sechziger und frühen Siebziger.