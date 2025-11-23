Alice und Ellen Kessler, die legendären Kessler-Zwillinge, begeisterten Verehrer wie Elvis Presley und Frank Sinatra. Welche Männer es schafften, einen Platz an der Seite der begehrten Zwillinge zu ergattern.

Die Kessler-Zwillinge eroberten erst Paris und dann die Welt. Während ihrer Karriere hatten "die Beine der Nation" viele Verehrer.

Mit Alice und Ellen Kessler verliert die Welt nicht nur die wahrscheinlich bekanntesten eineiigen Zwillinge, sondern auch Ausnahmekünstlerinnen, die ganze Nationen begeisterten. Die AZ blickt zurück: auf ihre berühmten Verehrer und eine Playboy-Ausgabe, die in Windeseile vergriffen war.

Alice und Ellen Kessler wurden zeit ihres Lebens mit zahlreichen schmeichelhaften Spitznamen bedacht: "Die Beine der Nation", die schönsten Frauen der Welt – oder auch "doppio sogno", Italienisch für "doppelter Traum".

Diese zwei Worte zieren zumindest eine Magazinseite aus dem Jahr 1975. Abgebildet sind die damals 40 Jahre alten Zwillinge in der italienischen Ausgabe des "Playboy" mit nichts als einer Federboa und einem Hut bekleidet. Innerhalb kürzester Zeit ist die Ausgabe vergriffen. Und das trotz einer Körbchengröße, die, wie die Zwillinge einst selbst in einem Interview mit dem "Spiegel" betonten, eher am Anfang des Alphabets zu finden ist: "Wir haben es auch mit kleinem Busen geschafft!"

Elvis: "Ich liebe eure Popos!"

Einen zumindest schien ohnehin eher die Kehrseite der "gemelle Kessler" (Anm. d. Red. Ital. für "Kessler-Zwillinge") zu interessieren: "Ich liebe eure Popos!" soll Musik-Legende Elvis einmal gerufen haben, als er die Schwestern tanzen sah. Die zeigten sich damals allerdings wenig beeindruckt vom Mann mit dem unkeuschen Hüftschwung: "Wir sind nicht kreischend vor ihm hingefallen, haben kein Autogramm und keine Schallplatte verlangt, ich glaube, das hat ihn verunsichert", sagt Ellen Kessler in einer TV-Dokumentation.

Eindruck hinterließen die Schwestern auch bei einer weiteren Musik-Koryphäe: So erinnert sich Ellen Kessler 2010 in einem Interview mit der AZ an eine Begegnung mit Frank Sinatra 1966. Der ist zu diesem Zeitpunkt gerade frisch mit Schauspielerin Mia Farrow ("Rosemaries Baby") verheiratet und steht gemeinsam mit den Kessler-Schwestern auf der Bühne.

Rockstar und Rebell: Elvis Presley 1958. Er gewann viele Frauenherzen, aber die Kessler-Zwillinge konnte er nicht gewinnen.

"Nachdem wir erst zwei Tage miteinander gearbeitet hatten, kam er auf uns zu, lud uns ein und schaute uns verträumt an und sagte: 'Ein Jammer, dass ich gerade erst verheiratet bin.'" Dennoch, ist sich Ellen Kessler sicher: "Er hätte bestimmt nicht Nein gesagt, aber ich wahrscheinlich. Er war als Mensch nicht mein Typ. Damals hatte er auch ganz wenig Haare, das war vor der Transplantation."

Ellen Kessler war 20 Jahre mit Umberto Orsini liiert

So wählerisch die Schwestern waren, so schafften es doch einige wenige Männer, einen Platz an der Seite der begehrten Zwillinge zu ergattern. Ellen war 20 Jahre lang mit dem italienischen Schauspieler Umberto Orsini liiert. Zur Hochzeit kam es nie: "Anfangs fragte er mich einmal und weil die Liebe noch frisch war, sagte ich 'Si'. Zum Glück ist er nie wieder auf das Thema gekommen und ich war froh, dass er mich nicht festgenagelt hat", sagte Ellen Kessler später. Ihre Liebe zerbrach in den 80er-Jahren, als Orsini sie für eine 26 Jahre jüngere Frau verließ.

Einer der ganz großen Entertainer: Frank Sinatra. Nicht der Typ von Ellen Kessler.

Alice liebte zur selben Zeit den französischen Sänger Marcel Amont und später den italienischen Regisseur und Schauspieler Enrico Maria Salerno. Doch trotz zahlreicher Verehrer blieben die Schwestern zeit ihres Lebens vor allem einander treu.