Von Dr. House zu Dumbledore: Topstars für "Harry Potter"-Hörbuch

Da lohnt es sich, zum Original zu greifen: Eine starbesetzte neue Hörbuch-Version von "Harry Potter" ist in der Mache. "Dr. House"-Mime Hugh Laurie gehört als Dumbledore zu den prominenten Sprechern.

J.K. Rowlings (60) Romanreihe wird gerade als Serie neu verfilmt, parallel entsteht auch eine neue Hörbuchversion von "Harry Potter". Und die Sprecher haben es in sich. So leiht "Dr. House"-Star Hugh Laurie (66) dem Schulleiter Albus Dumbledore seine Stimme. Der unter anderem aus "Succession" bekannte Matthew Macfadyen (50) wird den Oberschurken Lord Voldemort übernehmen. Riz Ahmed (42) wird Severus Snape sprechen, "The Good Fight"-Star Cush Jumbo (39) fungiert als Erzählerin.

Hugh Laurie verneigt sich vor seinen Vorgängern

"Ich fühle mich geehrt, dass mir die Schlüssel zu Albus Dumbledore anvertraut wurden", sagt Hugh Laurie . "Ich bin begeistert, ihn auf der Reise dieser wunderschönen Inkarnation begleiten zu dürfen", wird der Brite weiter zitiert.

Laurie erwähnt respektvoll die Schauspieler und Sprecher, die vor ihm dem Hogwarts-Chef ihre Stimme geliehen haben: Richard Harris (1930-2002) und Michael Gambon (1940-2023) in den Kinofilmen sowie Jude Law (52) in den "Tierwesen"-Prequels. Laurie vergisst auch Stephen Fry (67) und Jim Dale (89) nicht. Fry sprach die britischen Hörbucher zu "Harry Potter" ein, Dale die amerikanischen Versionen. Beide schlüpften dabei in sämtliche Rollen, so auch in die des Dumbledore.

Die jüngeren Sprecherinnen und Sprecher von Harry, Ron und Hermine sind (bislang) weniger bekannt. Frankie Treadaway, Max Lester und Arabella Stanton sprechen die Freunde in den ersten bei Büchern, danach übernehmen Jaxon Knopf, Rhys Mulligan und Nina Barker-Francis. Stanton wird auch in der angekündigten Serie die junge Hermine spielen.

Das erste Audiobook zu "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll am 4. November dieses Jahres bei Audible erscheinen. Danach soll monatlich ein neuer Band folgen.