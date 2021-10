Von Auto angefahren: Wie geht es "Peggy Bundy"-Star Katey Sagal?

Nachdem Katey Sagal in Los Angeles von einem Auto erfasst wurde, konnte die Schauspielerin das Krankenhaus offenbar schon wieder verlassen.

Der US-Schauspielerin Katey Sagal (67) geht es offenbar verhältnismäßig gut, nachdem sie kürzlich in Los Angeles von einem Auto angefahren wurde. Angeblich hat die 67-Jährige das Krankenhaus, in das sie eingewiesen worden war, bereits wieder verlassen. Sagal ist unter anderem bekannt aus "Sons of Anarchy" und als Peggy Bundy aus "Eine schrecklich nette Familie".

Sie meldete sich zwar noch nicht zu Wort, ihr Ehemann Kurt Sutter (61), mit dem sie seit 2004 verheiratet ist, . Am Freitagnachmittag (Ortszeit) teilte er einen Screenshot eines Artikels des Branchenportals "Deadline" über den Unfall seiner Frau und schrieb dazu: "Sie ist die Einzige, die gerade Geld heimbringt, also werde ich sie später im Krankenhaus abholen und sie zu diesem 'Dancing with the Stars'-Casting fahren." Bei der Show handelt es sich um die US-Variante eines Tanzformats, das in Deutschland unter dem Titel "Let's Dance" bei RTL läuft.

Was war passiert?

Sagal von einem Auto erfasst worden, als sie zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Fahrer des Wagens habe sich um die verletzte Schauspielerin gekümmert, die dann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden sei. , dass es Sagal den Umständen entsprechend gut gehen soll und sie das Krankenhaus am Freitag wieder verlassen könne.