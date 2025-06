Vom Strand auf die Straße: So alltagstauglich sind Flip-Flops

Mehr als nur Strandbegleiter: Flip-Flops zeigen sich 2025 von ihrer stylischen Seite. Mit Absatz, in Metallic oder im Wildleder-Look werden sie zum modischen Sommer-Highlight.

Flip-Flops mit Absatz: Von Fashion Weeks in den Alltag.

Flip-Flops gehörten lange ausschließlich ans Wasser. Auf dem Weg zum Meer oder Pool war das Schuhwerk vor allem eins: praktisch. Doch in diesem Sommer steht der Style im Vordergrund. Zehentrenner werden plötzlich Trend - und das aus gutem Grund. Sie lassen sich für jeden Anlass kombinieren.

Flip-Flops mit Absatz

2025 zeigen sich Zehentrenner von ihrer eleganten Seite. Mit Block- oder Stiletto-Absatz, mit Kitten Heel oder als Wedges werden sie zum Begleiter für den Alltag. Wer länger in der Stadt unterwegs ist, sollte sich für eine mit Blockabsatz entscheiden. Mit schwarzen Schuhen stehen viele Styling-Optionen offen. Das Outfit sollte den Temperaturen entsprechend aber hell und leicht ausfallen. Ein blaues Hemd und ein Spitzenrock in Créme passen mit einem dünnen Gürtel perfekt in die Jahreszeit. Noch mehr Sommer-Feeling versprechen knallige Finger- und Fußnägel sowie Goldschmuck.

Elegant in Metallic

Nicht nur der Schmuck darf golden glänzen. Flip-Flops in Metallic ergänzen die Accessoires perfekt und wirken elegant. Ein pastellfarbenes Off-Shoulder-Kleid oder ein luftiges Leinen-Minikleid sorgen für einen femininen Sommerlook. Besonders raffiniert: Plattform-Flip-Flops strecken das Bein und passen ideal zu langen Röcken.

Suede passt zu jedem Anlass

Wer schnell ein Outfit braucht, greift zu braunen oder beigen Flip-Flops aus Suede. Denn sie sind so vielseitig wie kein anderes Modell. Ein lässiger Look entsteht mit einem Jeans-Zweiteiler oder Bermuda-Shorts und einem Shirt. Mit Bundfaltenhose und Satintop oder mit Weste und Faltenrock werden Zehentrenner sogar bürotauglich. Eine Handtasche aus Wildleder rundet das Outfit ab und bietet Platz für Laptop und Co.