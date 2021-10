"Voller Emotionen": Bianca "Bibi" Claßen erinnert an Geburt von Lio

YouTube-Star Bianca "Bibi" Claßen erinnert auf Instagram mit einem privaten Schnappschuss an die Geburt des kleinen Lio. Ihr Sohn feiert seinen dritten Geburtstag.

Drei Jahre ist es her, dass YouTube-Star und Influencerin Bianca "Bibi" Claßen (28) ihren Sohn Lio zur Welt gebracht hat. An seinem Geburtstag erinnert die zweifache Mutter an den besonderen Tag. "Diese Fotos stecken für mich so voller Emotionen und sind genau vor drei Jahren entstanden... am Tag, der mein/unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat - Dein Geburtstag, mein lieber Lio", schreibt die 28-Jährige zu einem Foto, das sie und Ehemann Julian Claßen (28) mit dem kleinen Lio kurz nach seiner Geburt im Kreißsaal zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die frischgebackenen Eltern strahlen ihren Nachwuchs darauf sichtlich gerührt an. Bibi genieße jede Sekunde mit ihrem Sohn und "kann es gar nicht glauben, dass du schon drei geworden bist".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Vater Julian Claßen gratuliert seinem Sohn

Auch Vater Julian ließ es sich nicht nehmen, seinem Sohn auf Instagram zu gratulieren. - unzählige Luftballons und XXL-Dinosaurier inklusive. "Wir hatten gestern einen so tollen Tag. Es hat mich so glücklich gemacht, dich glücklich zu sehen. Jetzt bist du einfach schon drei Jahre alt... Papa ist stolz auf dich", schreibt der 28-Jährige.

Neben Sohn Lio sind Bianca und Julian Claßen, die in den sozialen Medien auch unter den Namen BibisBeautyPalace und Julienco bekannt sind, Eltern einer Tochter. Die kleine Emily kam im März 2020 zur Welt. Bianca und Julian Claßen sind seit 2018 verheiratet.