"Volle Kanne"-Moderator Ingo Nommsen hört auf - und nennt den Grund

20 Jahre lang konnte man ihm beim Frühstücken und Talken zusehen, jetzt hört "Volle Kanne"-Moderator Ingo Nommsen auf. Er schmeißt seinen Job bei der ZDF-Sendung hin.

Der Abschied wird vielen ZDF-Zuschauern wehtun. Moderator Ingo Nommsen gibt bekannt, dass er am 4. Dezember zum letzten Mal "Volle Kanne" moderieren wird. Dann ist für ihn Schluss beim beliebten Vormittagsmagazin.

Warum verlässt Ingo Nommsen das Team von "Volle Kanne"?

Am 18. Oktober 2000 präsentierte der heute 49-Jährige zum ersten Mal "Volle Kanne" – und das seitdem über 3.000 Mal. Doch nun wirft Nommsen, der einst mit Trash-Star Sarah Knappik liiert war, hin: "Jetzt freue ich mich darauf, meine Energien in neue Projekte zu stecken und in meinem Leben das nächste Kapitel aufzuschlagen." Was er damit meint, erklärt Nommsen nicht.

Neue Moderatoren für "Volle Kanne"

Damit geht das prominenteste Gesicht der ZDF-Vormittagssendung von Bord. Ab Januar 2021 werden neben Nadine Krüger, zunächst im Wechsel, auch Carsten Rüger, Florian Weiss und Eva Mühlenbäumer die Sendung moderieren.