"Vogue"-Shooting in Dessous: Billie Eilish zeigt ihre Kurven

Die Fotos des "Vogue"-Shootings dürften ein ungewohnter Anblick für die Fans von Billie Eilish sein. Die US-Sängerin zeigt sich in Dessous.

Dick eingepackt - so kennen und lieben ihre Fans Billie Eilish.

Bislang kannte man US-Sängerin Billie Eilish (19, "Everything I Wanted") vor allem in besonders weiten Klamotten. Beim Shooting für das Cover der britischen "Vogue" zeigt sie sich nun von einer komplett anderen Seite. Die Dessous - Korsett, Bustier und Strapse - in Rosa, Schwarz und Nude und aus Seide, Spitze oder Latex betonen ihre weiblichen Rundungen.

Und genau das gefällt Eilish offenbar auch daran. "Ich liebe diese Bilder und ich habe es geliebt, dieses Shooting zu machen", zu ein paar der erotischen Aufnahmen wissen. Und ergänzt: "Mach was immer du willst, wann immer du willst. Scheiß auf alles andere." 17,9 Millionen Likes allein für eines der derzeit vier geposteten Fotos aus dem Shooting geben ihr recht.

Aus Grün-Schwarz wurde Platinbond

Anfang April hatte sie schon ihr länger gehütetes Haarfarbengeheimnis gelüftet. Aus dem Grün-Schwarz war Platinbond geworden. Damit fühle sie sich "mehr wie eine Frau", so Billie Eilish.