"Vogue"-Cover für Klimaaktivistin Greta Thunberg

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich für die "Vogue Scandinavia" ablichten lassen und fordert einen Systemwechsel in der Modeindustrie.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (18) ziert das Cover der "Vogue Scandinavia". Thunberg sei "die Stimme einer Generation", zu dem Bild der 18-Jährigen. Sie sitzt darauf an einem Baum gelehnt, trägt einen hellen, langen Trenchcoat und streichelt ein Pferd. "In den vergangenen drei Jahren wurde die schwedische Teenagerin zur bekanntesten Aktivistin der Welt und forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Klimakrise zu stoppen. Angesichts unserer Liebe zur Natur konnten wir uns niemanden vorstellen, der besser für das Debüt-Cover der Vogue Scandinavia geeignet wäre."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

. Dazu übte sie Kritik an der Modebranche: Diese trage "enorm zum Klima- und Umweltnotstand bei", heißt es in ihrem Post, "ganz zu schweigen von ihrem Einfluss auf die unzähligen Arbeiter und Gemeinschaften, die auf der ganzen Welt ausgebeutet werden, damit einige Fast Fashion genießen können, die viele als Wegwerfartikel behandeln".

Vor drei Jahren hat sie sich etwas Neues gekauft

Weiter schreibt Thunberg: Viele erweckten "den Anschein, als ob die Modeindustrie anfängt, Verantwortung zu übernehmen, indem sie Fantasiebeträge für Kampagnen ausgeben", in denen sie sich als "nachhaltig", "grün" oder "klimaneutral" darstellten. Das sei aber fast nie etwas anderes als Greenwashing, so die Klimaaktivistin: "Man kann Mode nicht in Massen produzieren oder 'nachhaltig' konsumieren, so wie die Welt heute geformt ist. Das ist einer der vielen Gründe, warum wir einen Systemwechsel brauchen werden."

: "Das letzte Mal, dass ich etwas Neues gekauft habe, war vor drei Jahren und es war Second Hand. Ich leihe mir einfach Dinge von Leuten aus, die ich kenne."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert