Felix Neureuther gibt jetzt einen ehrlichen Einblick in sein Leben mit vier Kindern. Dabei spricht er auch über Ehefrau Miriam und seine Mutter Rosi Mittermaier. Der Ex-Sportler findet klare Worte ...

In seiner Rolle als Vater geht Felix Neureuther (42) vollends auf. Der einstige Skirennläufer schätzt die gemeinsame Zeit mit seinem Nachwuchs sehr und will jede freie Minute mit seiner Familie verbringen. Zugleich lastet auf dem 42-Jährigen als Vierfach-Papa jedoch eine große Verantwortung. Er ist froh, die elterliche Fürsorge mit seiner Frau Miriam (35) teilen zu können. Über die Ex-Sportlerin hat Neureuther jetzt einiges zu sagen.

Felix Neureuther gibt ganz private Einblicke in Familienleben

"Ich habe das große Glück, eine Frau an der Seite zu haben, die in der Mutterrolle total aufgeht", schwärmt Felix Neureuther im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" über seine Liebste. Der 42-Jährige scheint sich keine bessere Mama für seine Kinder Matilda (8), Leo (6), Lotta (4) und Mats (1) vorstellen zu können. Dass es Miriam zwischen Windeln und Haushalt nicht immer einfach hat, ist dem Familienvater stets bewusst.

"Wir haben vier kleine Kinder zu Hause, bei uns herrscht teilweise völliges Chaos und es ist natürlich zäh", sagt der 42-Jährige. Dennoch – oder gerade deshalb – sei Neureuther fasziniert davon, wie Miriam die Mama-Rolle lebt. Die 35-Jährige müsse mit "sehr, sehr wenig Schlaf" auskommen und schaffe es trotzdem, am nächsten Tag mit einem strahlenden Lächeln aufzustehen.

Felix Neureuther betont elterliche Pflichten: "Für die Kinder da sein"

Felix Neureuther lobt den Einsatz von Müttern mit Blick auf die Kindererziehung. "Den Job, den ihr macht, das ist der absolut beste und größte. Ich gehe vor jeder Frau wirklich auf die Knie, es ist unfassbar." Zugleich weiß der einstige Skirennläufer, dass auch Väter ihren Teil zur Erziehung beitragen sollten. "Was man machen kann, ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, für die Kinder da zu sein", ist sich der Sohn von Rosi Mittermaier (†72) sicher.

Strahlende Eltern: Felix und Miriam Neureuther lieben das Leben mit ihren vier Kindern. © imago/Sven Simon

Ex-Skistar huldigt Mama Rosi Mittermaier: "Das größte Geschenk"

Seine Mutter habe Felix Neureuther gezeigt, worauf es beim Elternsein tatsächlich ankommt. Er schildert: "Das größte Geschenk, was meine Mama immer geschenkt hat, waren keine materiellen Dinge zu Weihnachten oder zu Geburtstagen – sie hat uns Zeit geschenkt. Zeit, die sie mit uns verbracht hat." Der einstige Sportler ist dankbar, dass Rosi Mittermaier für ihn und seine Schwester Ameli (45) immer da war. An ihr nahm er sich früh ein Beispiel und legt heute selbst Wert darauf, Tag für Tag die besondere Verbindung zu seinen Kindern zu stärken, "die hoffentlich ein Leben lang hält". Neureuther will "immer für sie da sein" – auch wenn er "nach wie vor viel unterwegs" ist.

Felix Neureuther, seine Frau Miriam und seine Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im Februar 2019. © imago/Eibner Europa

Felix Neureuther gesteht: "Ich mache auch genügend Fehler"

Mit der Geburt seiner Töchter und Söhne habe sich für den 42-Jährigen alles verändert. Seine Karriere als Skirennläufer wurde zweitrangig: "Du lebst gefühlt nur noch für die Kinder." Wenn man Vater oder Mutter wird, seien eigene Probleme komplett unwichtig. Dass der Nachwuchs wohlauf ist, habe oberste Priorität. "Wie gern würde ich Verletzungen, Wehwehchen, [...], wie gern würde ich das alles auf mich ummünzen, dass es meinen Kindern immer gut geht", so Neureuthers Wunschgedanke.

Dennoch betont der ehemalige Profisportler, dass kein Elternteil perfekt sein kann: "Ich mache auch genügend Fehler." Solange er seinen Kindern ein glückliches und unabhängiges Leben ermöglichen könne, sei Felix Neureuther aber zufrieden. Was das Elternsein anbelangt, zieht der Bayer ein klares Fazit: "Es ist für mich absolut der größte, wichtigste, schwierigste und schönste Job, den es überhaupt gibt auf diesem Planeten."