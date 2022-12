Viva Magenta! Pantone enthüllt die Farbe des Jahres 2023

Das US-Farbinstitut Pantone hat die Trendfarbe 2023 enthüllt. Modeliebhaber sollten im kommenden Jahr die Farbe Viva Magenta in ihrem Kleiderschrank unterbringen.

In Sachen Farbtrends wird es im kommenden Jahr einmal mehr knallig. Das Pantone Color Institute hat den Ton Viva Magenta als Farbe des Jahres 2023 auserkoren. Dabei handelt es sich um einen "nuancierten purpurroten Ton, der eine Balance zwischen warm und kühl darstellt",

Viva Magenta sei ein "unkonventioneller Farbton" und stehe für Mut, Furchtlosigkeit, Optimismus und Freude. Er solle "zum Experimentieren und Selbstausdruck ohne Zurückhaltung" animieren.

Very Peri wird abgelöst

Für Modeliebhaber bedeutet die neue Trendfarbe keine große Umstellung. Denn Pink-Töne waren im Jahr 2022 ohnehin angesagt - sowohl in der Damen- als auch in der Herrenabteilung. Und auch die von Pantone für das Jahr 2022 gewählte Trendfarbe Very Peri - ein Lila, vereint mit Blautönen und einem rötlich-violetten Unterton - passt in die Viva-Magenta-Farbfamilie.