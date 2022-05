"Viva la Diva": Tim Mälzer moderiert neue Promi-Rate-Show bei RTL

Tim Mälzer taucht in die Welt der Drag Queens ein. Im Juni moderiert der TV-Koch die neue Promi-Rate-Show "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" bei RTL.

Mit "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" hat RTL bereits vor Monaten eine neue Promi-Rate-Show angekündigt. Jetzt steht fest: TV-Koch Tim Mälzer (51) wird durch die Sendung führen, in der es um Make-up, Perücken und schillernde Outfits gehen soll.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Drag Queens und Mälzer - das hätten wohl die Wenigsten erwartet", wird der 51-Jährige in einer Mitteilung des Senders zitiert. Der Koch verspricht: "Diese Show ist bunt und laut und schrill - das mag ich sehr, das passt zu mir."

"Woche der Vielfalt" bei RTL

Demnach werden mehrere prominente Männer in der Show "ein spektakuläres Drag-Over" erhalten und sich in "atemberaubende Queens" verwandeln. Jorge González (54), Jana Ina Zarrella (45), Olivia Jones (52) und Tahnee (30) rätseln dann in zwei Panel-Teams, wer sich unter den Drag-Kostümen verbergen könnte.

Die neue Show wird im Rahmen der "Woche der Vielfalt" (20. bis 26. Juni) am 20. Juni um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.