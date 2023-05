Virginia von Fürstenberg: Designerin tot im Hotel aufgefunden

Künstlerin und Modedesignerin Virginia von Fürstenberg ist am Dienstag überraschend in Meran verstorben. Die 48-Jährige wurde leblos auf einer Hotel-Terrasse aufgefunden.

Virginia von Fürstenberg ist in Meran verstorben. Der leblose Körper der Künstlerin und Modeschöpferin wurde am Dienstag auf einer Terrasse im ersten Stock des Hotel Palace entdeckt. Aktuell wird vermutet, dass die 48-Jährige durch einen Sturz aus einem höheren Stockwerk ums Leben gekommen ist.

Virginia von Fürstenberg wurde als vermisst gemeldet

Am 18. Februar hatte Sebastian Egon von Fürstenberg, der Vater der adeligen Designerin, diese als vermisst gemeldet. Bei den Carabinieri von Marghera gab von Fürstenberg an, dass seine Tochter verschwunden sei, ohne jemanden zu informieren, berichtete "Südtirol News". Nachdem die Meldung von der Presse veröffentlicht wurde, gab die Familie am Nachmittag des 21. Februar bekannt, dass sich Virginia von Fürstenberg wieder in ihrer Wohnung aufhalte.