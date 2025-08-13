AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • VIP-Rummel um "Das Kanu des Manitu": Promis feiern Premiere in München

VIP-Rummel um "Das Kanu des Manitu": Promis feiern Premiere in München

Mit "Kanu des Manitu" hat Michael "Bully" Herbig 24 Jahre nach "Schuh des Manitu" jetzt eine Fortsetzung ins Kino gebracht. Am Dienstagabend feierten die Promis in München große Premiere. Wer war eingeladen?
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Im Mathäser Filmpalast haben die Promis die Premiere von "Das Kanu des Manitu" gefeiert.
imago/pictureteam 17 Im Mathäser Filmpalast haben die Promis die Premiere von "Das Kanu des Manitu" gefeiert.
Ottfried Fischer und Ehefrau Simone Brandlmeier
imago/pictureteam 17 Ottfried Fischer und Ehefrau Simone Brandlmeier
Tiger Kirchharz
imago/pictureteam 17 Tiger Kirchharz
Nele Kiper
imago/pictureteam 17 Nele Kiper
Natalia Avelon mit Freund Otto Steiner
imago/pictureteam 17 Natalia Avelon mit Freund Otto Steiner
Michael "Bully" Herbig
imago/pictureteam 17 Michael "Bully" Herbig
Nina Eichinger
imago/pictureteam 17 Nina Eichinger
Christian Tramitz, Stefan Raab, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian
imago/pictureteam 17 Christian Tramitz, Stefan Raab, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian
Vanessa Eichholz
imago/pictureteam 17 Vanessa Eichholz
Jasmin Schwiers, Michael Herbig, Daniel Zillmann, Waldemar Kobus, Pit Bukowski, Rick Kavanian, Merlin Sandmeyer, Jan van Weyde, Sky du Mont, Christian Tramitz, Tutty Tran, Friedrich Mücke, Dorothee Erpenstein, Akeem van Flodrop, Jessica Schwarz und Tobias van Dieken
imago/pictureteam 17 Jasmin Schwiers, Michael Herbig, Daniel Zillmann, Waldemar Kobus, Pit Bukowski, Rick Kavanian, Merlin Sandmeyer, Jan van Weyde, Sky du Mont, Christian Tramitz, Tutty Tran, Friedrich Mücke, Dorothee Erpenstein, Akeem van Flodrop, Jessica Schwarz und Tobias van Dieken
Dennis Gries
imago/pictureteam 17 Dennis Gries
Rick Kavanian
imago/pictureteam 17 Rick Kavanian
Jasmin Schwiers
imago/pictureteam 17 Jasmin Schwiers
Jessica Schwarz
imago/pictureteam 17 Jessica Schwarz
Sky du Mont mit Freundin Julia Schütze und seinem Sohn Fayn Neven
imago/pictureteam 17 Sky du Mont mit Freundin Julia Schütze und seinem Sohn Fayn Neven
Stefan Raab
imago/pictureteam 17 Stefan Raab
Sandra Safiulov
imago/pictureteam 17 Sandra Safiulov
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Abahachi und Ranger reiten wieder gemeinsam auf der großen Kinoleinwand, denn "Das Kanu des Manitu" hat große Premiere gefeiert. Am Dienstagabend (12. August) versammelten sich zahlreiche Stars und Sternchen im Münchner Mathäser Filmpalast, um sich einen der am meisten erwarteten Filme des Jahres anzuschauen. Die Promi-Dichte auf dem roten Teppich war entsprechend hoch.

Stars feiern Premiere von "Das Kanu des Manitu"

Natürlich gaben sich die Stars des Westernstreifens die Ehre in München. Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian posierten mit ihren Co-Darstellern Sky du Mont, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Daniel Zillmann für die anwesenden Fotografen.

Aber auch weitere Promi-Gäste wollten sich die Premiere von "Das Kanu des Manitu" nicht entgehen lassen. Mit dabei waren unter anderem "Let's Dance"-Star Sandra Safiulov, Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone und Ex-"Bachelor" Dennis Gries.

Welche weiteren VIPs mit Michael "Bully" Herbig feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.