VIP-Rummel um "Das Kanu des Manitu": Promis feiern Premiere in München

Mit "Kanu des Manitu" hat Michael "Bully" Herbig 24 Jahre nach "Schuh des Manitu" jetzt eine Fortsetzung ins Kino gebracht. Am Dienstagabend feierten die Promis in München große Premiere. Wer war eingeladen?

Im Mathäser Filmpalast haben die Promis die Premiere von "Das Kanu des Manitu" gefeiert.

imago/pictureteam 17 Im Mathäser Filmpalast haben die Promis die Premiere von "Das Kanu des Manitu" gefeiert.

Abahachi und Ranger reiten wieder gemeinsam auf der großen Kinoleinwand, denn "Das Kanu des Manitu" hat große Premiere gefeiert. Am Dienstagabend (12. August) versammelten sich zahlreiche Stars und Sternchen im Münchner Mathäser Filmpalast, um sich einen der am meisten erwarteten Filme des Jahres anzuschauen. Die Promi-Dichte auf dem roten Teppich war entsprechend hoch.

Stars feiern Premiere von "Das Kanu des Manitu"

Natürlich gaben sich die Stars des Westernstreifens die Ehre in München. Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian posierten mit ihren Co-Darstellern Sky du Mont, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Daniel Zillmann für die anwesenden Fotografen.

Aber auch weitere Promi-Gäste wollten sich die Premiere von "Das Kanu des Manitu" nicht entgehen lassen. Mit dabei waren unter anderem "Let's Dance"-Star Sandra Safiulov, Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone und Ex-"Bachelor" Dennis Gries.

Welche weiteren VIPs mit Michael "Bully" Herbig feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.