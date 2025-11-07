Das Spiegelzelt von teatro hat für die neue Spielzeit wieder seine Pforten geöffnet. Am Donnerstagabend feierten zahlreiche Promis die große VIP-Premiere. Welche Gäste waren geladen und wer sorgte für eine Überraschung? Die AZ war mit dabei.

Wenn das teatro zur neuen Spielzeit lädt, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Am Donnerstag versammelten sich die Münchner Society und viele geladene Stargäste zur VIP-Premiere des neuen Programms. Was war an dem Abend geboten und welche Promis feierten mit?

Das Motto des Abends wurde schnell klar: Inspiriert von der Natur präsentierte sich das Spiegelzelt in Riem als stimmungsvolle Waldkulisse. Durch den Abend führte die in New York geborene Künstlerin Amy D, die sich mit bunten Kostümwechseln immer wieder neu als "Mutter Natur" präsentierte. Die geladenen VIPs zeigten sich vom Ambiente begeistert.

Pärchen-Premiere bei teatro: Anita Eichhorn zeigt sich mit neuem Partner

Für "Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn gehört ein Besuch im teatro in der Vorweihnachtszeit zum absoluten Pflichtprogramm. "Ich bin immer wieder begeistert von der Atmosphäre und den Künstlern in Kombination mit dem guten Essen", schwärmte sie im Gespräch mit der AZ. Die Schauspielerin war nicht alleine erschienen, an ihrer Seite hatte sie ihren neuen Partner Alex. Für das Paar war es das erste Mal, dass sie auf einer Veranstaltung gemeinsam für die Fotografen posierten. "Wir waren schon zusammen im Deutschen Theater. Aber das nun die Fotografen auf uns zukamen, das war schon das erste Mal."

Anita Eichhorn und ihr Freund Alex © BrauerPhotos/G.Nitschke

"Rosenheim-Cops"-Star Dieter Fischer gesteht: "War noch nie hier"

Sein erstes Mal erlebte an diesem Abend auch Dieter Fischer. Der Darsteller aus "Die Rosenheim-Cops" besuchte erstmals die VIP-Premiere von teatro. Zur AZ sagte er lachend: "Ich muss gestehen, ich war noch nie hier. Mir wurden gute Unterhaltung und gutes Essen versprochen, und ich glaube, das wird heute Abend erfüllt."

Corinna Binzer und Dieter Fischer mit Tänzerinnen © BrauerPhotos/G.Nitschke

Photophobie: Nicole Hayduga feiert trotz Krankheit gut gelaunt teatro-Premiere

Auch für Nicole Hayduga war es ein besonderer Abend, die Münchner Schmuckdesignerin schaut immer gerne bei teatro vorbei. Vor zwei Jahren hatte sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt, als sie mit 40 Jahren eine Hirnblutung erlitt. Wie geht es ihr heute? "Im Großen und Ganzen darf ich mich nicht beklagen." Dennoch hat sie auch heute noch mit den Folgen zu kämpfen. Dazu erklärte sie der AZ: "Tatsächlich bleibt eine Krankheit mit dem Namen 'Photophobie' zurück – das heißt, ich habe eine extreme Lichtempfindlichkeit." Ein Premierenabend mit vielen Fotografen stellte sie dabei vor eine große Herausforderung. "Ich wollte mich trotzdem nicht mit Sonnenbrille hier reinsetzen", lachte sie im AZ-Gespräch.

Joelina Drews nutzte den Abend für einen kleinen Familienausflug. Statt ihrer Eltern hatte die Tochter von Jürgen Drews ihren Verlobten Adrian Louis und ihre Schwiegereltern in spe mit dabei. "Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir einen Anlass haben, als Familie einen gemeinsamen Abend zu verbringen. Wir freuen uns, dass wir heute Abend dabei sein durften."

