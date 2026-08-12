VIP-Premiere von "Steckerlfischfiasko" in München: "Damit hat keiner gerechnet"

Es soll der Kinohit des Sommers werden: Am Montag feierte mit "Steckerlfischfiasko" der neueste Fall von Kult-Polizist Franz Eberhofer große Premiere in München. Auf dem roten Teppich war der Andrang trotz der sommerlichen Temperaturen hoch – doch ein Star sorgte für die größte Überraschung.

Bis zur großen Premiere im Mathäser Filmpalast war geheim, welcher bekannte Schauspieler das Mordopfer im neuesten Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" ist. Am Montagabend (10. August) wurde das Rätsel gelüftet, als die VIPs in München über den roten Teppich schritten. Die AZ hat mit dem Überraschungsstar gesprochen.

Christian Tramitz über Mini-Auftritt: "Wenn man nackt vor den Kollegen liegt"

Sebastian Bezzel, Lisa Marie Potthoff, Eisi Gulp, Ferdinand Hofer, Ruby O. Fee – sie alle wollten sich die Erstaufführung von "Steckerlfischfiasko" trotz der hohen Temperaturen von über 30 Grad nicht entgehen lassen. Hunderte Fans waren angereist, um einen Blick auf ihre liebsten Eberhofer-Stars zu werfen und mit viel Glück ein Autogramm oder ein Selfie zu ergattern. Doch plötzlich posierte mit dem Cast auch Christian Tramitz für die Fotografen. Der bayerische Kult-Star aus "Das Kanu des Manitu" hat einen Mini-Auftritt in dem Film und spielt den getöteten Steckerlfischkönig "Paulus".

"Jetzt kann man es, glaube ich, verraten: Ja, ich bin das Opfer", sagte Christian Tramitz der AZ vor Ort. Den fertigen Film gesehen hatte der 73-Jährige bis zur Premiere noch nicht. "Ich kenne nur meine Szene, die sehr, sehr gut war. Sonst weiß ich gar nichts." Wie lange es gedauert hat, bis die Szene als Leiche im Kasten war? "Einen Tag – halbe Drehtage gibt es nicht", erklärte er lachend auf dem roten Teppich. Was ihm besonders an seiner Rolle gefallen hat? "Wenn man nackt vor den Kollegen liegt, das mag man wahnsinnig gerne. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen."

Christian Tramitz mit Rita Falk und Sebastian Bezzel © BrauerPhotos/G.Nitschke

Stolzer Promi-Papa: Leslie Mandoki feiert Tochter Lara im "Steckerlfischfiasko"

Ein besonderer Abend war es auch für Leslie Mandoki. Der Musiker spielt zwar selbst nicht im "Steckerlfischfiasko" mit, aber seine Tochter Lara hat eine Rolle ergattert. "Ich bin heute der absolut Unwichtigste", sagte er zur AZ. "Ich bin natürlich ein sehr stolzer Vater und es ist großartig, dass sie das so brillant gespielt hat." Wie Mandoki am roten Teppich verriet, hatte seine Tochter bereits im Alter von drei Jahren den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Schon damals sei sie "ein großes Talent" gewesen.

Und was sagt Lara Mandoki selbst über den neuesten Eberhofer-Film? "Es ist ein sauspannender Krimi. Die Figuren sind alle so wunderbar und liebevoll und großartig und lustig, wie wir sie kennen", schwärmte sie im AZ-Gespräch. Mit ihrer Rolle in "Steckerlfischfiasko" – die 36-Jährige spielt die Haushaltshilfe "Julika" auf dem Eberhofer-Hof – ging ein Traum für die Schauspielerin in Erfüllung: "Ich schaue ja die Filme selber sehr gerne, weil ich einfach die Figuren so lieb habe."

Eisi Gulp und Ferdinand Hofer über Eberhofer-Erfolg: "Damit hat keiner gerechnet"

Dass die Buchreihe von Rita Falk inzwischen schon den zehnten Film rausgebracht hat, konnte beim ersten Teil "Dampfnudelblues" 2013 noch keiner ahnen. Der große Erfolg war auch für die Stars des Films eine Überraschung. "Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet", betonte Eisi Gulp auf dem roten Teppich. "Der erste Teil war ja ursprünglich nur fürs Fernsehen geplant. Und dann wurden wir aufs Filmfestival eingeladen in München." Auch Ferdinand Hofer staunt rückblickend über den großen Erfolg der Reihe, wie er der AZ erzählte: "Wenn man die Premiere des ersten Films mit der heutigen vergleicht, ist es was ganz anderes. Es ist schon irgendwie gigantisch, wie sich das entwickelt hat."

Die Premiere des neuen Eberhofer-Krimis war schon mal ein voller Erfolg. Ob der Film sich auch zum Sommerhit an den Kinokassen mausern kann, wird sich noch zeigen. Welche weiteren Promis sich das "Steckerlfischfiasko" nicht entgehen lassen wollten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.