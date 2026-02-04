VIP-Auflauf in München: Unternehmerinnen feiern "Höhle der Löwen"-Star

Viele Promis versammelten sich im Münchner "Mandarin Oriental". Zum Jahresauftakt des "Club der europäischen Unternehmerinnen" trafen sich Thamara Barth, Susanne von Moltke, Sibylle Schön, Andrea Schoeller, Uschi Dämmrich von Luttitz oder auch Patricia Riekel zum Gespräch.

Auf ein Neues! Der "Club der europäischen Unternehmerinnen" (CeU) eröffnete sein neues Event-Jahr – mit geballter Frauenpower und wie gewohnt mit einem spannenden Talk zu einem brandaktuellen Thema. Kristina Tröger, die Initiatorin und Präsidentin des Clubs, hatte am Dienstagabend (3. Februar) gemeinsam mit Hotel-Direktor Marc Epper ins Münchner "Mandrin Oriental" eingeladen, um mit den Mitgliedern auf das neue Jahr anzustoßen und gleichzeitig das elfjährige Bestehen des Clubs zu feiern.

Als erste Gastrednerin im Jahr 2026 konnte Kristina Tröger die Unternehmerin, Investorin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran (bekannt aus "Die Höhle der Löwen", VOX) begrüßen, die einen spannenden Vortrag zum Thema "Auftreten, Schlagfertigkeit und Verhandeln" hielt. Als Gäste waren rund 90 Mitglieder des Clubs dabei, unter anderem Sibylle Schön (CEO von Aigner), Schauspielerin Thamara Barth, Susanne Gräfin von Moltke ("Gut Steinbach") und Moderatorin und Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk.

Unternehmerinnen versammeln sich in München: "Höhle der Löwen"-Star verlangt Aufbruch

"Ich bin heute sehr gerne dabei, da Kristina Tröger bei diesem Club spannende Köpfe zusammenbringt, echte Macherinnen", so Tijen Onaran. "Frauen, die nicht jammern, sondern machen. Der Feminismus neigt leider häufig dazu, sich selbst zu bejammern. Und davon bin ich kein Fan. Ich glaube, dass wir Aufbruch brauchen. Und dafür steht der Club der europäischen Unternehmerinnen", meinte die "Höhle der Löwen"-Bekanntheit.

Tijen Onaran und Kristina Tröger (Präsidentin "Club der europäischen Unternehmerinnen") © Frank Rollitz/ABR Pictures

Beim Talk nach dem Empfang konnten die Gäste dann mehr über die Geschichte von Tijen Onaran erfahren. Eine außergewöhnliche Erfolgsstory, die mit Bio-Babynahrung begann und sie dann auch in die "Höhle der Löwen" führte. Sie zeigte im Gespräch mit Kristina Tröger auf, wie entscheidend Haltung, Sprache und Selbstbewusstsein für unternehmerischen Erfolg sind ("Mich persönlich verletzt Ungerechtigkeit"), insbesondere für Frauen in Führungspositionen. Ihre Message: "Ohne Diskurs keine Diversität!" Ihr Markenzeichen sind roter Lippenstift und dazu trug sie ein knallrotes Outfit. "Kleidung ist auch eine Form der Selbstständigkeit", betonte sie. "Ich möchte gerne so auftreten, wie ich es will, und wenn das in Rot oder Pink ist, warum nicht? Wenn du dich wohlfühlst, dann mach es", so ihr Appell. Am Ende ihres Vortrags gab es donnernden Applaus von den Gästen.

Promi-Zuspruch für TV-Star Tijen Onaran

"Heute ist der 19. Todestag meiner Schwester, die im Alter von 42 an Brustkrebs gestorben ist", so Tanja Valérien-Glowacz. "Das macht mir immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Frauen genau das machen, wovon wir überzeugt sind, und an uns selbst glauben. Und dafür ist Tijen ein großartiges Beispiel."

Die Gäste hören Tijen Onaran gespannt zu. © Frank Rollitz/ABR Pictures

Auch Thamara Barth war begeistert von Tijen Onaran: "Sie ist eine sehr beeindruckende Frau: eine Wirtschaftsgröße, die noch dazu gut aussieht." Für die Schauspielerin war es der Start ins neue Event-Jahr: "2026 startete bisher sehr entspannt. Und ohne Auto, da mein Wagen kaputtgegangen ist und ich so die öffentlichen Verkehrsmittel besser kennengelernt habe. Im Februar geht es nach Bali und Indien, worauf ich mich sehr freue. Die Reise wird eine Mischung aus Erholung und Bildung, und danach geht es dann mit der Arbeit weiter."

Larissa van Look und Tanja Valérien-Glowacz © Frank Rollitz/ABR Pictures

Susanne Gräfin von Moltke schwärmte: "Ich war wahnsinnig gespannt auf Tijen Onaran, denn ich habe schon viel von ihr gehört, sie aber noch nie zuvor live erlebt. Eine unglaublich starke Frau. Und ein wunderbares erstes Frauen-Networking-Treffen im neuen Jahr." Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk meinte in Bezug auf das Event: "Beim 'Club der europäischen Unternehmerinnen' kommen regelmäßig beeindruckende Persönlichkeiten zusammen und ich freue mich, bei diesem Netzwerk erneut dabei zu sein."

Prof. Katharina Storck, Dr. Julia Jakobus und Prof. Andrea Achtnich beim Jahresauftakt des "Club der europäischen Unternehmerinnen". © Frank Rollitz/ABR Pictures

Uschi Dämmrich von Luttitz lobt: "Ein sehr inspirierender Abend"

Für Sibylle Schön war es eine Premiere: "Ich bin neues Mitglied im Club und freue mich sehr auf den Austausch mit den unterschiedlichen Frauen." Uschi Dämmrich von Luttitz offenbarte: "Das ist heute mein drittes Jahresauftakt-Event. Es ist ein sehr inspirierender Abend, da die Frauen sich über ihre neuen Projekte und Pläne für das neue Jahr austauschen. Ein sehr innovativer und bereichernder Gedankenaustausch."

Auch Hoteldirektor Marc Epper zeigte sich glücklich über die geballte Frauenpower: "Es freut uns, dass unser Haus Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltungen des 'Club der europäischen Unternehmerinnen' ist. Beeindruckend ist vor allem die Vielfalt an Unternehmerinnen und die Diversität." Bei Drinks und Fingerfood gab es nach Tijen Onarans Rede viel Zeit zum Austausch und zum Networking.