Charity, große Gefühle und prominente Gäste: Bei der dritten "Kinderlachen Christmas Gala" im Hotel Grand Tirolia in Kitzbühel kamen über 300.000 Euro für bedürftige Kinder zusammen. Hans Sigl, Barbara Meier und Franco Nero wurden ausgezeichnet. Ebenfalls dabei: Dennis Diekmeiers Ehefrau Dana mit ihrer 15-jährigen, an Krebs erkrankten Tochter.

Zum Start in die Adventszeit trafen sich rund 150 Gäste aus Showbusiness, Wirtschaft und Gesellschaft. Christian Vosseler und Marc Peine, die Gründer des Vereins Kinderlachen e.V., hatten gemeinsam mit Co-Gastgeber Gregor Gebhardt zur dritten Christmas Gala geladen. Das Ziel: Spenden für bedürftige Kinder sammeln. Am Ende des Abends kamen durch Auktion, Tombola und Spenden stolze 384.765 Euro zusammen.

Hans Sigl, Barbara Meier und Franco Nero ausgezeichnet

Ein Höhepunkt war die Verleihung der "Mountain Awards" für besonderes soziales Engagement. Ausgezeichnet wurden Topmodel Barbara Meier, "Bergdoktor"-Star Hans Sigl, Schauspiellegende Franco Nero und die New England Patriots Foundation. Zwei Überraschungspreise gingen an Produzent Martin Krug und Konzertveranstalter Ossy Hoppe.

Barbara Meier freute sich: "Es ist ja nicht mehr mein erster Preis, aber es ist jetzt tatsächlich der erste, den meine Kinder so richtig mitbekommen." Über ihren glamourösen Auftritt sagte sie schmunzelnd: "Oft erleben sie mich ja nicht so elegant und schick wie heute."

Auch Hans Sigl nahm den Award entgegen (Ehefrau Susanne war beim Event ebenfalls dabei). Seine Filmstieftochter Lieselotte Voss überraschte ihn als Laudatorin mit persönlichen Worten: "Bleib so, wie du bist, dann kann ich jeden Tag von dir lernen." Der Schauspieler betrachtete die Auszeichnung als Auftrag: "Es ist ein Preis als Leihgabe, weil ich versuche, etwas zurückzugeben."

Hollywood-Legende Franco Nero wurde von Regisseur Otto Retzer geehrt. Der Schauspieler blickte auf seine internationale Karriere zurück: "Für mich bedeutet Kino Freiheit! Denn in einem Land, in dem es keine Freiheit gibt, gibt es auch kein Kino."

Dana Diekmeier mit allen vier Kindern in Kitzbühel

Für einen besonders bewegenden Moment sorgte Dana Diekmeier. Die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier reiste mit allen vier Kindern nach Kitzbühel. Tochter Delani (15) kämpft seit Anfang 2025 gegen Krebs. Die Familie genoss die gemeinsame Zeit in den Bergen.

Dennis Diekmeiers Tochter hat Krebs

"Wir haben diesmal tatsächlich mehr Zeit gehabt als letztes Jahr. Wir sind heute mit der Gondel auf den Berg, sind ein bisschen spazieren gegangen und haben lecker gegessen", erzählte Dana Diekmeier. Besonders am Herzen liege ihr der gute Zweck: "Gerade wenn man selbst vier Kinder hat, ist es immer etwas Besonderes, etwas für Kinder zu tun."

Für Delanis bevorstehenden 16. Geburtstag am 18. Dezember hat die Familie bereits eine große Feier geplant: "Wir haben eine große Party auf einem Schiff in Heidelberg auf dem Neckar geplant – mit allen Freunden und Leuten, die wir gern haben." Weihnachten verbringt die Familie in New York.

Thomas M. Stein wird Kinderlachen-Botschafter

Auch Musikproduzent Thomas M. Stein wurde an diesem Abend geehrt. Er wurde zum "Kinderlachen-Botschafter" ernannt. "Lachen bedeutet Lebensfreude und Liebe. Wenn es uns gelingt, genau das bei Kindern zu bewirken, haben wir alles richtig gemacht", sagte er.

Produzent Martin Krug erhielt einen Überraschungs-Award für sein Engagement. Er kündigte an, den "Film Tennis Cup" auch 2027 zugunsten von "Kinderlachen" auszurichten, diesmal als Padel-Turnier am 29. Mai.

Die Gastgeber Christian Vosseler und Marc Peine erklärten, warum ihnen die Unterstützung besonders wichtig ist: "Kinderlachen e.V. unterstützt Kinder und Jugendliche in Kinderkliniken, Kinderhospizen, Kindertagesstätten und Einrichtungen, die wenig bis keine staatliche Unterstützung erhalten – und das ausschließlich in Form von Sachspenden."

Diese Promis waren ebenfalls dabei

Für musikalische Unterhaltung sorgten Schlagerstar Ramon Roselly, Sängerin Susan Albers und Startenor Tobey Wilson. Bei der Auktion wurden Kunstwerke von Johannes Weinsheimer, Andreas Belzek und Carlo Büchner versteigert.

Unter den Gästen waren außerdem Ex-Ski-Ass Christa Kinshofer mit Tochter Stephanie, Schauspielerin Claudelle Deckert mit Ehemann Peter Olsson, Musikproduzent Thomas M. Stein mit Frau Cornelia und Tochter Amelie, Regisseur Otto Retzer mit Ehefrau Shirley, Moderator Peter Illmann, Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk mit Ehemann Konstantin sowie Alessandra Prinzessin und Philipp Prinz von Thurn und Taxis.