Viktoria und Heiner Lauterbach: Familienfoto aus dem Italien-Urlaub

Viktoria und Heiner Lauterbach haben ihr Familienalbum geöffnet und geben Eindrücke aus einem kürzlichen Urlaub in Italien. Ein neues Foto zeigt das Paar gemeinsam mit ihren Kindern Maya und Vito.

Viktoria Lauterbach (49) gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben, Fotos ihrer Kinder sind aber eine Seltenheit. Umso mehr dürften sich die Followerinnen und Follwer der Ehefrau von Schauspieler Heiner Lauterbach (69) nun über dieses Foto gefreut haben: Die 49-Jährige hat das Familienalbum geöffnet und . Die vier sitzen dabei im Auto auf dem Weg in den Italien-Urlaub. Heiner und Viktoria sitzen vorne händchenhaltend und strahlen in die Kamera, Tochter Maya (19) und Sohn Vito (15) haben sich es auf der Rückbank gemütlich gemacht.

"Heute sind wir aus unserem Italien-Urlaub zurückgekommen", erklärt Lauterbach. Wohl um ihre Privatsphäre zu bewahren, postet die 49-Jährige zeitversetzt und wolle ihre Followerinnen und Follower "in den nächsten Tagen Stück für Stück teilnehmen lassen". Zunächst sei es an den Gardasee gegangen.

Viktoria und Heiner Lauterbach sind seit 2001 verheiratet. Aus seiner vorherigen Ehe mit Katja Flint (62) brachte der Schauspieler den gemeinsamen Sohn Oscar (33) mit in die Ehe. Durch ihn ist er bereits zweifacher Großvater.