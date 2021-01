"Vikings"-Star Alexander Ludwig hat geheiratet

Erst Ende November hatten sich "Vikings"-Star Alexander Ludwig und seine Partnerin Lauren Dear verlobt - und jetzt sind sie schon verheiratet.

-Star Alexander Ludwig (28) ist unter der Haube. Das gab der Schauspieler auf Instagram bekannt. Erst Ende November hatte der Schauspieler um die Hand seiner Partnerin Lauren Dear angehalten. Etwas mehr als einen Monat später gab sich das Paar das Jawort.

"Wir haben uns dazu entschlossen, durchzubrennen", schreibt Ludwig vor traumhafter Bergkulisse im US-Bundesstaat Utah. Das vergangene Jahr sei völlig verrückt gewesen, hätte aber auch vieles relativiert: "Das Leben ist zu kurz und ich wollte nicht, dass ein weiterer Tag vergeht, an dem ich diese wunderschöne Frau nicht meine Frau nennen kann", erklärt der 28-Jährige das schnelle Vorgehen der beiden.

Natürlich werde es, sobald sich alles normalisiert habe, eine große Feier mit Familie und Freunden geben, aber zum jetzigen Zeitpunkt sei es die beste Idee gewesen, in sehr kleinem Kreis zu feiern: "Die Liebe meines Lebens, unser Hund Yam, eine Jurte auf einem Gipfel mitten im Nirgendwo klang nach dem perfekten Start."

"Die einfachste Entscheidung meines Lebens"

Auch Dear . Dazu schreibt sie: "Dieses Jahr war geprägt von Ungewissheit und Zweifeln, aber diese war die einfachste Entscheidung meines Lebens." Das vergangene Jahr hätte sie dazu bewogen, in sich hineinzuhorchen und herauszufinden, was sie wirklich glücklich mache, so Dear weiter. An der Seite von Ludwig sei sie ein besserer Mensch.

