"Viel zu tun": So stressig ist die Weihnachtszeit für diesen Münchner Top-Gastronom

Es ist der wohl exklusivste Blick über die Stadt: Der Bayerische Hof lockt zur Winterzeit wieder ins moderne Ambiente seiner "Polar Bar" - das lässt sich auch die Münchner High Society nicht entgehen.

Drehbuchautorin Andrea Sixt und Mann Cord Troebst lassen es sich gut gehen bei der "Polar Bar"-Eröffnung im Bayerischen Hof.

Der Münchner Sternekoch Hans Jörg Bachmeier kommt mit Frau Floriane Ramsauer und der kleinen Dackel-Dame Sophie zur Eröffnung der Polar Bar im Bayerischen Hof.

Wer in München etwas auf sich hält, trifft sich - natürlich im Nobelhotel "Bayerischer Hof". Zur Winterzeit geht das jetzt umso gemütlicher: Der Bayerische Hof lädt vor Kurzem nämlich zur Eröffnung seines neuen angesagten Hotspots zur kalten Saison: der "Polar Bar". Über den Dächern der Innenstadt feiert am Dienstagabend die Münchner High Society zwischen Glühwein, "Hot MaiTai" und exklusiven Cocktails.

"Polar Bar"-Eröffnung: Diese Promis waren dabei

So lassen sich nicht nur der weltbekannte Münchner Herzchirurg Bruno Reichart und seine Frau Elke auf der Blue-Spa-Terrasse im Bayerischen Hof blicken. Auch Drehbuchautorin Andrea Sixt und Mann Cord Troebst, Unternehmer Florian Freiherr von Hornstein und Frau Ann Christin bringen sich am Dienstag in Weihnachtsstimmung.

Feiern vorweihnachtlich auf der Dachterrasse des Bayerischen Hof: PR-Profi Benjamin Bartz (r.) und Andreas Krapp (Tiffany & Co.). © Frank Rollitz/ABR-Pictures

Ebenso wie die Münchner PR-Gräfin Charlotte von Oeynhausen mit Unternehmer Alexander von Cramm, PR-Profi Benjamin Bartz und Sternekoch Hans Jörg Bachmeier mit Frau Floriane Ramsauer und Dackel-Dame "Sophie" genießen am Dienstagabend den exklusiven Blick über die Stadt.

Keine Stimme: Warum Hotelchefin Innegrit Volkhardt Maske trägt

Die besinnliche Vorweihnachtszeit verbringt der Münchner Top-Gastronom aktuell wenig besinnlich, wie er der AZ sagt: "Im Restaurant (an der Westenriederstraße, d. Red,) ist gerade noch sehr viel zu tun. Wenn es aber mal eine kleine Lücke gibt, wie heute, nimmt man eine Einladung im Bayerischen Hof natürlich immer sehr gerne an."

Auch Innegrit Volkhardt lässt es sich nicht nehmen, ihre Gäste beim Bar-Opening zu begrüßen. Und das, obwohl die Hotel-Chefin dank einer abklingenden Erkältung kaum Stimme hat und sich - verantwortungsbewusst - mit FFP2-Maske durch die knapp 300 Gäste auf der Blue-Spa-Terrasse schlängeln muss.